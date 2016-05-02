美国股市上涨 Nasdaq指数结束七连跌

路透5月2日 - 美国股市周一收盘上涨，从上周跌势中反弹，因伯克希尔哈撒韦等金融股上涨，且美元下挫缓解了对跨国公司业绩的担忧。

Nasdaq指数结束七日连跌的势态，尽管苹果(AAPL.O)连跌第八日，录得1998年中以来最长的跌势。

消费类股上涨，也提振美股走坚。上周美股录得逾两个月来最大周度跌幅。亚马逊(AMZN.O)跳涨3.7%，报683.85美元，为标普500指数和Nasdaq指数带来最大的提振，而非必需消费品类股和必需消费品类股都上涨超过1%。

美元指数.DXY下跌0.5%，今年迄今跌幅达6.1%，此趋势对有大量海外销售的美国企业而言应是好兆头。

“似乎今日美元走低盖过其他所有因素，人们纷纷进场买入股票，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。“美元下跌，将扶助跨国企业。”

根据汤森路透数据，尽管标普500指数成份股企业首季盈利多数优于分析师预期，但仍预计按年下滑5.7%。

伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)周六举行年度股东大会，今日收高0.6%，金融股.SPSY攀升1.1%。

道琼工业指数.DJI上涨117.52点，或0.66%，至17,891.16点；标准普尔500指数.SPX升16.13点，或0.78%，至2,081.43点；Nasdaq指数.IXIC涨42.24点，或0.88%，至4,817.59点。

油价反弹和美联储宽松政策扶助标普500指数自2月中以来已经大涨约14%。

美国4月制造业活动连续第二个月扩张，但步幅略有放缓。供应管理协会(ISM)公布，4月制造业活动指数由3月的51.8降至50.8。

美国商务部公布的数据显示，3月建筑支出升至八年半高位。

贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)大跌2%，报47.40美元，油田服务公司哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)和同业贝克休斯周日宣布，终止双方原定280亿美元的合并计划，此前双方的合并遭到了欧洲和美国反垄断监管机构的反对。

盈利性教育机构Apollo Education (APOL.O)暴涨12.4%，报8.77美元，此前一投资人组织将对该公司的收购报价上调至11.4亿美元。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约71亿股成交，同过去20日的平均日成交量相若。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,903和1,109，比率为1.72:1；Nasdaq市场涨跌股家数分别为1,674和1,165，比率1.44:1。

标普500指数成份股有15只触及52周新高，三只成份股触及新低；有62只Nasdaq指数成份股触及52周新高，35只触及新低。(完)