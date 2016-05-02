美国股市上涨 Nasdaq指数结束七连跌

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透5月2日 - 美国股市周一收盘上涨，从上周跌势中反弹，因伯克希尔哈撒韦等金融股上涨，且美元下挫缓解了对跨国公司业绩的担忧。
Nasdaq指数结束七日连跌的势态，尽管苹果(AAPL.O)连跌第八日，录得1998年中以来最长的跌势。
消费类股上涨，也提振美股走坚。上周美股录得逾两个月来最大周度跌幅。亚马逊(AMZN.O)跳涨3.7%，报683.85美元，为标普500指数和Nasdaq指数带来最大的提振，而非必需消费品类股和必需消费品类股都上涨超过1%。
美元指数.DXY下跌0.5%，今年迄今跌幅达6.1%，此趋势对有大量海外销售的美国企业而言应是好兆头。
“似乎今日美元走低盖过其他所有因素，人们纷纷进场买入股票，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。“美元下跌，将扶助跨国企业。”
根据汤森路透数据，尽管标普500指数成份股企业首季盈利多数优于分析师预期，但仍预计按年下滑5.7%。
伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)周六举行年度股东大会，今日收高0.6%，金融股.SPSY攀升1.1%。
道琼工业指数.DJI上涨117.52点，或0.66%，至17,891.16点；标准普尔500指数.SPX升16.13点，或0.78%，至2,081.43点；Nasdaq指数.IXIC涨42.24点，或0.88%，至4,817.59点。
油价反弹和美联储宽松政策扶助标普500指数自2月中以来已经大涨约14%。
美国4月制造业活动连续第二个月扩张，但步幅略有放缓。供应管理协会(ISM)公布，4月制造业活动指数由3月的51.8降至50.8。
美国商务部公布的数据显示，3月建筑支出升至八年半高位。
贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)大跌2%，报47.40美元，油田服务公司哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)和同业贝克休斯周日宣布，终止双方原定280亿美元的合并计划，此前双方的合并遭到了欧洲和美国反垄断监管机构的反对。
盈利性教育机构Apollo Education (APOL.O)暴涨12.4%，报8.77美元，此前一投资人组织将对该公司的收购报价上调至11.4亿美元。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约71亿股成交，同过去20日的平均日成交量相若。
纽约证交所涨跌股家数分别为1,903和1,109，比率为1.72:1；Nasdaq市场涨跌股家数分别为1,674和1,165，比率1.44:1。
标普500指数成份股有15只触及52周新高，三只成份股触及新低；有62只Nasdaq指数成份股触及52周新高，35只触及新低。(完)
(编译/审校 利棣儿/李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。