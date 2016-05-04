美股下跌 因民间就业数据加重成长忧虑和生物科技类股回落

路透5月4日 - 美国股市周三连续第二日收低，受压于温和的民间就业数据和生物科技类股回落。

Priceline (PCLN.O)业绩弱于预期，加重市场的疲弱基调。

Nasdaq生物科技指数.NBI大跌2.9%，在过去八个交易日中第七日下跌。

4月民间就业岗位增速为三年来最慢。该报告被视为周五出炉的更全面反映就业市场状况的非农就业报告的前奏。

就业市场不断增强预料将影响未来加息步伐，尽管交易商预计，美国今年仅加息一次。

美联储宽松政策，加上油价反弹，扶助美股从年初大跌中反弹。标普500指数自12月31日以来上涨0.3%。

“市场正在消化从2月底部(反弹的)走势。鉴于季节性和市场接近其纪录高位，我认为目前这是合理的情况。我看到许多 '5月卖出离场' 的评论，”首席技术Bolton Global Asset Management策略师BruceZaro说。

“5月卖出离场”是华尔街谚语，它所指的是股市不太可能在夏天月份大幅攀升。

道琼工业指数.DJI下跌99.65点，或0.56%，至17,651.26点；标准普尔500指数.SPX下跌12.25点，或0.59%，至2,051.12点；Nasdaq指数.IXIC跌37.59点，或0.79%，至4,725.64点。

线上旅游服务公司Priceline急挫7.5%，报1,253.04美元，是标普和Nasdaq指数最大拖累之一，此前公司发布低于预期的财测。

在盘后交易中，特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)升6%，此前公司发布业绩。Whole Foods Market(WFM.O)涨3.8%，此前公司发布好于预期的季度业绩。

周三发布的其它经济数据显示，美国4月服务业扩张，因新订单和就业加速增长，帮助缓解了部分疑虑。

关于周五的就业报告，路透对分析师的调查显示，4月非农就业岗位预计增加20.2万个，3月时增加21.5万个。预计失业率持平于5%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约77亿股成交，过去20日的平均日成交量为72亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为1,812和1,196，比率为1.52:1；Nasdaq市场跌涨股家数分别为1,882和928，比率2.03:1。

标普500指数成份股有18只触及52周新高，六只成份股触及新低；有30只Nasdaq指数成份股触及52周新高，64只触及新低。(完)