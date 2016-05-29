美股展望：股市将聚焦美联储对一连串经济数据的反应

图中为纽交所内工作中的交易员，摄于2016年5月9日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约5月27日 - 对“依赖数据”做决策的美联储来说最重要的两大数据：通胀和就业数据，将于下周出炉。

美联储决策者在决定是否最快在6月升息时将考察这两项数据的同时，交易员们也将仔细研读它们，努力提前就美联储决策进行布局。

在当前牛市的大多数时候，股票都因对货币政策将收紧的预期而被抛售。但在上周美联储政策立场变得更为强硬之后，股票却纷纷急涨。

美联储一直在用经济数据作为依据，来决定是否调升联邦基金利率。周五，美联储主席叶伦表示，如果经济状况能维持现状，未来几个月升息将是“适宜之举”。

然而，据美银美林的分析师，股市尚未消化对6月或者7月升息的预期。

“绝大数‘鹰派’行业(市场预期将升息时，这些板块的表现将会超越大盘)的估值仍然便宜，而多数‘鸽派’行业(当没有升息预期时，这些板块表现往往强于大盘)的估值仍然较贵，”美银美林分析师在周五的报告中称。

他们列举了消费者金融、银行和保险等估值较便宜的类股，而饮料、房地产投资信托和电力公共事业等板块的估值则仍然较高，尽管他们也因为美联储将退出的政策而受益。

金融类股周五领涨标普500指数。如果下周公布的数据继续暗示美联储将升息，银行类股很可能继续出众表现，因为利率上升意味着银行核心业务--贷款的回报将上升。

公共事业板块本周的表现逊色，如果投资者认为美联储倾向强硬立场，该板块可能将持续不振。在整个板块的股息回报率为3.5%的情况下，当利率预计将在更长时间内维持低水平时，该板块最可能受到青睐。

美联储青睐的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数将于周二公布，4月该指数料较前月升0.2%。周五将出炉的非农就业数据预计显示，美国5月新增16.4万个非农就业岗位。

除了重要的通胀和就业数据之外，美联储周三还将发布自己的数据：经济褐皮书。

据富国资产管理公司的首席投资组合策略师Brian Jacobsen说，尽管所有数据都指向一个方向的可能性很小，但就业报告有可能显示制造业每周工时增加、经济褐皮书可能显示薪资压力普遍上升、美国供应管理协会(ISM)制造业数据料显示民间部门新订单强劲，这些都是决定美联储下步动向的关键因素。(完)