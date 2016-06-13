美国股市接近纪录高位 部分投资者为大幅震荡做好准备

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约6月10日 - 随着美国股市接近纪录高位，部分投资者押注，今年前两个月那样的疯狂走势将再次出现。
理由是：大宗商品价格反弹势头趋于平缓；商品价格反弹对美股标普500指数从2月低点劲扬13.3%起到了很大推动作用。
这使投资者在2016年剩余时间面临不确定性，尤其是英国退欧公投、美国总统大选、美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能升息，以及对中国经济挥之不去的忧虑。
“今年夏天必定很不平静，”Federated Investors首席股票策略师Phil Orlando表示。他说自己一直在增持现金，并把钱更多地转移到医疗和公用事业等防御型领域。
标普500指数比去年5月21日录得的历史最高收位2,130.82点低1.8%。该指数在今年前六周累计下跌10.5%，当时油价下滑至13年低点。
最近，用来押注市场波动的上市交易产品(ETP)吸引资金流入，表明市场对股市将有更大起伏的预期升温。
获得净资金流入的短期波动性ETP包括iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX.P)和VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN (XIV.P)，这种趋势表明有不少押注震荡加剧的头寸。法国巴黎银行股市和衍生品策略师Stewart Warther表示，这与年初的情况大相径庭，当时投资者押注市场很平静。
根据理柏的数据，用来押注波动性上升的ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY.P)和VXX，已连续四个月吸引资金流入，在2月至5月期间总共吸引资金35.6亿美元，为过去12个月来净流入持续时间最长的一次。
Hood River Small Cap Growth基金的投资组合经理Brian Smoluch表示，他一直没有加仓，因为预期今年春季股市的平稳走势将很快让位于未来的大幅波动。
“鉴于近期股市上涨，市场似乎对过去六个月来并未明显改变的问题掉以轻心，”他说。(完)
(编译 王颖；审校 许娜/王丽鑫)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。