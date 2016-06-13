美国股市接近纪录高位 部分投资者为大幅震荡做好准备

路透纽约6月10日 - 随着美国股市接近纪录高位，部分投资者押注，今年前两个月那样的疯狂走势将再次出现。

理由是：大宗商品价格反弹势头趋于平缓；商品价格反弹对美股标普500指数从2月低点劲扬13.3%起到了很大推动作用。

这使投资者在2016年剩余时间面临不确定性，尤其是英国退欧公投、美国总统大选、美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能升息，以及对中国经济挥之不去的忧虑。

“今年夏天必定很不平静，”Federated Investors首席股票策略师Phil Orlando表示。他说自己一直在增持现金，并把钱更多地转移到医疗和公用事业等防御型领域。

标普500指数比去年5月21日录得的历史最高收位2,130.82点低1.8%。该指数在今年前六周累计下跌10.5%，当时油价下滑至13年低点。

最近，用来押注市场波动的上市交易产品(ETP)吸引资金流入，表明市场对股市将有更大起伏的预期升温。

获得净资金流入的短期波动性ETP包括iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX.P)和VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN (XIV.P)，这种趋势表明有不少押注震荡加剧的头寸。法国巴黎银行股市和衍生品策略师Stewart Warther表示，这与年初的情况大相径庭，当时投资者押注市场很平静。

根据理柏的数据，用来押注波动性上升的ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY.P)和VXX，已连续四个月吸引资金流入，在2月至5月期间总共吸引资金35.6亿美元，为过去12个月来净流入持续时间最长的一次。

Hood River Small Cap Growth基金的投资组合经理Brian Smoluch表示，他一直没有加仓，因为预期今年春季股市的平稳走势将很快让位于未来的大幅波动。

“鉴于近期股市上涨，市场似乎对过去六个月来并未明显改变的问题掉以轻心，”他说。(完)