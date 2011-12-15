美股收升 受美国经济数据支撑

* 最新一周初请失业金人数跌至三年半低位

* 拉加德对欧洲行动不力发出警告,称全球经济前景'低迷'

* 在四巫聚首日到来前,交投震荡

路透纽约12月15日电---美国股市周四收涨,美国经济体质增强迹象以及联邦快递强於预期的业绩,盖过了关於欧洲的更多警告的负面影响.

美国股市延续其交替涨跌的熟悉市况.投资者一方面对美国经济抱有乐观情绪,同时又担忧欧债危机可能引发全球经济衰退,导致股市起伏不定.

近期受忧虑带动的交易占上风,周三美国股市下挫至两周低位.

但联邦快递(FedEx)(FDX.N)提供市场人气.该公司股价大涨8%,至82.47美元,此前该公司公布的季度获利较预期强劲.联邦快递被视为经济形势的一个风向标.

联邦快递的消息,以及两个地区联储银行制造业调查等经济数据表现强劲,得到投资者的欢迎,此前一些重要企业对获利下降发出警告.周四霍尼韦尔(Honeywell International)(HON.N)称,欧洲经济放缓将拖累订单.霍尼韦尔股价上升1.7%,至52.41美元.

纽约州Solaris Asset Management的投资长Tim Ghriskey称,投资者面临的问题是如果欧洲经济成长停滞,美国经济还能否成长.

"美国经济能独自成长吗?不能,但除欧洲外,我们对全球其他国家的看法非常正面,我们认为不会出现问题,"他说.

数据显示,上周初请失业金人口降至三年半低位,而纽约联储制造业指数攀升至5月来最高,费城联储制造业指数中新订单分项指数也劲扬.

道琼工业指数.DJI收高45.33点,或0.38%,至11,868.81点;标准普尔500指数.SPX收升3.93点,或0.32%,至1,215.75点.Nasdaq指数.IXIC小涨1.70点,或0.07%,至2,541.01点.

在周五四巫聚首日之前市场交投震荡,届时股票期权、股指期货、股指期权和个股期货将到期.

稍早,股市削减部分涨幅,之前国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,全球经济前景"十分低迷",将要求所有国家采取行动应对危机,不断升级的危机有引发全球性大萧条的风险.

市场涨势主要集中在诸如公用事业等防御类股,暗示随着周末临近,不确定性促使投资者令其投资组合处於中性,新泽西州Stifel, Nicolaus & Co的资产组合经理Chad Morganlander称.

"不幸的是,不进行结构性调整的撙节举措将限制经济成长,且可能损及企业的获利.进入新的一年,投资组合经理将根据上述情景假设调整资金配置."

"在全球范围削减支出的背景下,市场继续向安全和稳定的类股轮动."

大型科技股走低,其中苹果(AAPL.O)回落0.3%,报378.94美元.国际商业机器(IBM.N)跌0.7%,报187.48美元.

Novellus Systems(NVLS.O)跳升16.3%,报40.37美元.一天前该公司同意被规模更大的对手Lam Research(LRCX.O)以33亿美元的股票收购.

Michael Kors Holdings(KORS.N)今日首日在纽约证交所交易,暴涨21%,报24.20美元.该公司周三首次公开发行,价格为每股20美元,高於预估区间.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约67.2亿股.

纽约证交所涨跌股之比为18:11,Nasdaq市场为13:10.(完)

--编译 利棣儿/母红;审校 张涛/张荻

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