美国股市下挫逾1% 就业数据喜忧参半令投资人仍对联储升息时机茫然

路透9月4日 - 美国股市周五收跌超过1%，因美国就业数据喜忧参半，使得投资者仍对美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会在本月升息仍感到茫然。

对美国将在近十年来首次升息的惶恐，令本已对步履蹒跚的中国经济和近期市场大跌惴惴不安的投资人愈发紧张。

“市场感到困惑，就业报告还不错，但周末前投资人担心中国。”Huntington Trust投资长John Augustine称。

美国劳工部公布，8月非农就业岗位增幅为17.3万，低于路透访查分析师预估的22万，但失业率降至逾七年最低的5.1%，且薪资增长加速。许多投资人认为这些数据对升息的迫切性提供了相互矛盾的信号。

近零利率给了美国股市极大的提振，自金融危机以来上演了一轮红红火火的牛市行情。许多华尔街人士希望近期全球市场动荡以及对中国经济的担忧会阻止美联储在9月16-17日货币政策会议上升息。

安联首席经济顾问Mohamed El-Erian表示，货币政策会议前，美联储会愈发关注全球市场发展，以将措辞和行动无意中令市场波动性增加的风险最小化。

在周五的就业数据公布后，期货市场交易商预计美联储本月升息的机率约为20%，低于就业报告发布前的约30%，两周前市场还未开始大跌前的机率超过50%。

道琼工业指数.DJI收跌272.38点，或1.66%，至16,102.38点；标准普尔500指数.SPX收挫29.91点，或1.53%，至1,921.22点；Nasdaq指数.IXIC回落49.58点，或1.05%，至4,683.92点。

微软(MSFT.O)下挫2.05%，对标普500指数和Nasdaq指数的拖累最大。

标普10大类股均大幅收低，金融股.SPSY以2.03%领跌。富国(WFC.N)收低2.17%，摩根大通(JPM.N)跌1.88%。

三大股指尾盘均从下挫约2%的日低反弹，这是周末前人气略有改善的迹象。但本周三大股指仍收低，道指跌3.2%，标普500指数下挫3.4%，Nasdaq指数跌3%。

中国股市周四和周五因抗战胜利纪念日休市两日，下周一美国市场因劳工节假期休市时，中国市场将重开。

CBOE波动性指数.VIX升7%，报27.41，远高于长期均值20。

卡特彼勒(CAT.N)下挫1.81%，此前Baird将该股评级下调至“中性”。

Netflix (NFLX.O)连跌第六个交易日，收低2.24%。

根据汤森路透StarMine的数据，股市下挫使标普500指数的预估市盈率降至相对更具吸引力的15.4倍，2015年多数时候为17倍左右。

但投资者担心企业盈利前景可能因中国经济成长失去动能而转淡。华尔街已经预计本季标普500指数成份股企业盈利下滑3.4%。

纽约证交所跌涨股分别为2,306和718只，Nasdaq市场跌涨股分别为1,747和1,034只。

无标普500指数成份股触及52周新高，16只触及新低；有11只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，65只触及新低。

成交淡静，根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所总计成交约63亿股，过去五日成交均值为79亿股。(完)

(编译 李军;审校 母红)

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