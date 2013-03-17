美股在10日连涨后走低 摩根大通走低重压股市

* 标普500指数本周未能触及收盘高位

* 成交量高于均值，今日为四巫聚首日

* 摩根大通走低，因参议院报告和美联储有条件批准资本返回计划

* 道指和标普500指数跌0.2%，Nasdaq指数下滑0.3%

路透纽约3月15日 - 美国股市周五小幅走低，道指结束1996年以来最长升势，因投资者在逼近标普500指数纪录高位时止步不前。

摩根大通摩走低也打压市场，之前该公司受到了一记组合拳的重击。

周四，标普500指数收在距离2007年10月触及的纪录收盘高位1,565.15点仅两个点水平，但周五收盘时，这一差距扩大至约5个点。本周标普500指数上扬0.6%。

道指结束10日连涨，期间连续刷新纪录高位。股市自年初以来大幅攀升，因有迹象显示美国经济改善，且受到美国联邦储备委员会(美联储)提振复苏的努力支撑。

投资者可能利用此次回调整固头寸，以再度推升股市，Wilmington Trust Investment Advisors资产配置部的董事Cam Albright表示。

“我认为，一两天的走势不会真的改变此间市场的潜在动能，我仍然认为，目前市场动能非常强劲，” Albright说。

摩根大通(JPM.N)对标普500指数的拖累最大，且是道指最大的拖累之一，该股回落1.9%，报50.02美元。

美联储告诉摩根大通和高盛(GS.N)，他们必须解决决定如何向股东返回资本的方式中存在的问题，不过，美联储还是批准了这两家银行的股票回购和派息计划。

一份参议院的报告指称，摩根大通在处理衍生品投资组合不断膨胀的损失时，忽视风险，误导投资者，与监管机构作对，试图避开监管规定。一位摩根大通的前高管周五告诉议员，她不对损失负责。

与之相反，高盛的股价则从稍早的跌势中反弹，上涨0.5%，报154.84美元。美国银行(BAC.N)急升3.8%，报12.57美元。标普500指数金融股指数.SPSY小涨 0.3%。

道琼工业指数.DJI收跌25.03点，或0.17%，至14,514.11点；标准普尔500指数.SPX收挫2.53点，或0.16%，至1,560.70点.Nasdaq指数.IXIC下跌9.86点，或0.30%，至3,249.07点。

本周，道指收涨0.8%，Nasdaq攀升0.15%。

成交放量，因今日为‘四巫聚首日’，即今日为四种不同类型的3月股票期货和期权合约的季度结算日和到期日。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为82亿股，高于约64.5亿股的2012年成交均值。

根据汤森路透Lipper服务提供的数据显示，最近一周美国的基金向市场新投入了112.6亿美元的资金，为自1月底来最多。

今日有多项经济数据出炉，巩固了投资者对经济复苏正在积聚动能的观点。2月制造业产出反弹，但3月纽约州制造业成长步伐小幅放缓，且消费者信心回落。

在汤森路透-密西根大学消费者信心指数公布后，标普500指数零售股指数.SPXRT下跌0.8%。

消费者物价指数录得近四年来最大涨幅，因汽油价格上涨。但扣除食品和能源的核心消费者物价指数涨幅较小，为美联储继续执行购债计划开启了大门，美联储购债计划是推动股市上涨的因素之一。(完)

(编译 母红; 审校)

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