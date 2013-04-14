美国股市小幅收低 但本周美股大涨

* 摩根大通和富国公布业绩后股价下滑

* 3月零售销售意外减少，4月消费者信心也大跌

* 家得宝上扬，限制道指跌幅

* 能源股和原材料股跌幅居前

* 道指持平，标普500指数跌0.3%，Nasdaq指数跌0.2%

路透纽约4月12日 - 美国股市周五收低，从上日创下的纪录高位回落，因金融股下跌，但主要股指本周大幅上涨。

尾盘股市缩减跌幅，道指受到家得宝(HD.N)力撑。本周，道指上涨2.1%，标普500指数上扬2.3%，NASDAQ指数升2.8%，后两个指数本周表现都是今年首周以来最佳。

金融股受压，两家大行公布的业绩令人失望，且一宗大的银行业交易完成日被推迟。

疲弱的零售销售和消费者信心数据显示经济失去动能，这也令股市承压。

一系列令人失望的数据显示股市可能会出现回撤，特别是在升势带动标普500指数今年迄今大涨11.4%以后。电信股和保健股是标普500指数中为数不多的上涨类股。

摩根大通(JPM.N)和富国(WFC.N)公布业绩后收低，摩根大通受营收下滑拖累收低0.6%，报49.01美元，富国则因房屋贷款减少影响下滑0.8%，报37.21美元。

“业绩不算太坏，但也算不上很好。”Waddell & Reed Financial Inc执行长Hank Herrmann表示，“我希望看到更多信贷增长，以证实经济改善，但没有出现。”

根据汤森路透数据，在已公布业绩的6%标普500指数成份股企业中，约62%超过预期。首季盈利预计同比仅增加1.2%，低于1月时预估的逾4%。

标普金融股指数.SPSY跌0.4%，也受到M&T Bank Corp's (MTB.N)收购Hudson City Bancorp Inc HCBK.O交易完成日期被推迟影响。

M&T大跌4.5%，报100.24美元，Hudson重挫5.5%，报8.29美元，是标普成份股中百分比跌幅较大的个股。

道琼工业指数.DJI收低0.08点，至14,865.06点；标准普尔500指数.SPX收低4.52点，或0.28%，至1,588.85点；Nasdaq指数.IXIC收跌5.21点，或0.16%，至3,294.95点。

Jefferies & Co上调家得宝评级，因预期首季同店销售强劲，该股大涨2.4%，报73.62美元，力撑道指表现。

美国公布的数据显示，3月零售销售下滑0.4%，2月强劲升幅也被小幅下修。另一报告显示，4月初消费者信心指数降至九个月低点。

原材料股和能源股也跟随贵金属和原油价格下挫。油价大跌2.8%至八个月低点，金价触及2011年7月来最低。

纽约证交所下跌股约占58%，Nasdaq市场则下跌股约占57%。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为59.4亿股，低于今年迄今日成交均值约63.6亿股。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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