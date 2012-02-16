美股标普500指数升至九个月高位

* 市场喜迎就业市场,楼市及制造业数据

* 银行股上涨,尽管穆迪发出评级警告

* 微软触及52周高位,成交放量

* 道指收升1%,标普500指数收高1.1%,Nasdaq指数扬升1.5%

路透纽约2月16日电---美国股市周四收升,且标准普尔500指数触及九个月高位,受助于美国数据强劲及对下周各方将就希腊救助协议达成一致的希望增强.

标准普尔500指数录得两周来单日最大百份比升幅,一扫过去几天举步维艰的走势.

对经济成长敏感的板块带动市场,科技、材料和金融股领升,标普500指数10项分类指数齐奏凯歌.

尽管周四上涨,三大股指仍陷於狭窄的交投区间,标普500指数阻力位在1,360点,投资者指此水平是标普500指数进一步上涨的障碍.

"我们真的需要突破这区域.之前我们曾经攻下该水准,又失守了,"Wedbush Morgan董事总经理Stephen Massocca说.

道琼工业指数.DJI收升123.13点,或0.96%,至12,904.08点;标准普尔500指数.SPX上涨14.81点,或1.10%,至1,358.04点.Nasdaq指数.IXIC上扬44.02点,或1.51%,至2,959.85点.

银行股也上涨,摆脱穆迪可能下调17家全球金融企业和114家欧洲金融企业信贷评级的影响.

欧元区官员称欧元区财长将在周一批准第二轮希腊救助方案.消息人士亦表示,欧元区央行将把希腊债券以旧换新以避免被动损失.这些消息引发今天的涨势,特别是金融股.

评级有可能遭到下调的金融机构包括高盛(GS.N)和美国银行(BAC.N).两家银行分别上涨1.4%,报114.74美元及劲扬4%,报8.09美元.KBW银行指数.BKX上扬2.2%.

微软(MSFT.O)股价一度触及52周高位31.55美元,盘中成交放量且吸引大量投资者买兴.该公司股票在Nasdaq中交投最为活络,收高4%,报31.29美元.

芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数.VIX下跌8.7%,为去年12月9日迄今最大跌幅.

美国就业、制造业和房屋数据显示,这些关键的经济范畴均延续了增长动能,并暗示仍稳步复苏.

苹果(AAPL.O)股价收高0.9%,报502.21美元.苹果股票成交量超过3,300万股,高於过去10天均值1,950万股.周三时苹果股价很大程度上主导了市场走势.

根据一家中国报纸网站,中国一部分城市已要求零售商将iPad平板电脑产品下架,这与一家中国科技企业和苹果公司间进行的注册商标侵权案有关.

标准普尔指数收在去年5月2日迄今最高水准.Nasdaq指数也收在2000年12月迄今高点.道指则收在2008年5月至今最高位.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 李军/利棣儿

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