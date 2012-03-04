美股小跌 盘中交投静淡

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 标普和Nasdaq在过去九周中有八周上涨
* 能源类股与油价一并下挫,电信类股上扬
* 苹果目前市值超过艾克森美孚1,000亿美元
* 消费网站Yelp股价首日交易,暴涨73%
* 道指几收平盘,标普微跌0.3%,Nasdaq下挫0.4%
路透纽约3月2日电---美国股市周五收挫,上涨动能耗尽,盘中交投静淡,不过标准普尔500指数和Nasdaq指数录得过去九周中第八周上涨.
能源类股领跌,因受原油价格下挫拖累.其他包括工业和金融类股的景气循环类股亦下挫.
自年初以来,标准普尔500指数已上涨近9%.不过,在该指数连续三周上涨之後,受经济数据良莠不齐,以及伊朗和以色列间紧张局势的困扰,投资者近来不愿追高股市.
"市场小幅回落,不过这是强劲上涨後的正常现象."JPMorgan Funds驻纽约首席市场分析师David Kelly表示.他还补充称,认为股票价格要比债券等其他资产要低廉.
"除非有比较重大的事件发生,否则市场将会继续上涨."他说."现在的情况就像是在试探性地前进:市场逐步上涨,但速度缓慢,因为欧洲和中东存在的那些不确定因素."
今日电信类股.GSPL表现最为强劲,该类别指数上扬0.5%.美国电话电报公司(T.N)上涨0.8%,报30.87美元.Verizon Communications (VZ.N)则上涨0.6%,报38.67美元.这两支道指成份股带动大盘上扬.电信类股通常认为是防御类股票.
道琼工业指数.DJI收低2.73点,或0.02%,至12,977.57点;标准普尔500指数.SPX下滑4.46点,或0.32%,至1,369.63点.Nasdaq指数.IXIC收低12.78点,或0.43%,至2,976.19点.
本周道指收低0.05%,标准普尔500指数收高0.3%,Nasdaq指数上涨0.4%.周二时,道指曾实现2008年5月来首次收在13,000点之上,但之後未能成功守住该水平.
"我对道指是否能留守在13,000点上方有些怀疑,"在纽约的EisnerAmper个人财富顾问部主管Tim Speiss说,"我预计在这水准会看到更大的波动性,不能保证从这水平将有巨大升幅."
投资人密切留意油价,油价自2月初来累计大涨逾15%.油价和汽油价格大幅攀升可能降低消费者支出及拖累经济复苏.
美国原油期货挫逾2%,或2.14美元,结算价报每桶106.70美元,此前触及110美元上方的10个月高位,因担心中东的供应.
油价下跌拖累能源股,标普能源指数.GSPE跌1.1%.博地能源BTU.N劲跌6.5%,报32.89美元,艾克森美孚(XOM.N)滑落0.6%,报86.33美元.
艾克森美孚市值为4,0925亿美元,目前比苹果(AAPL.O)少约1,000亿美元,位列美国第二大.
美元兑日圆和欧元上涨,可能持续向油价和其他商品价格施压.
Yelp Inc's (YELP.N)首日挂牌交易,股价暴涨,高见26美元,较其首次公开发行(IPO)定价15美元升超过70%.该股首日交易收报24.58美元,暴升63.9%.Yelp的IPO定价已高於预期的定价区间.
永利(Wynn Resorts Ltd)(WYNN.O)撤回有关澳门一项大型项目取得进展的公布,称这次消息发布是一次错误,此前该公司股价受这则消息带动而大涨.永利收升4.3%,报127.27美元,稍早一度暂停交易.
美国食品和饮品商Sara Lee Corp SLE.N派发3美元别特股息,此前该公司完成分拆其咖啡及茶业务.Sara Lee股价大涨7.1%,报21.83美元.
Shutterfly Inc (SFLY.O)暴升16.5%,至31.36美元,此前破产保护的柯达同意以2,380万美元将其网上照片服务出售给Shutterfly.
今日成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场成交量约为60.2亿股,低於去年日均值78.4亿股.
在纽约证交所,约三分二的股票收低,在Nasdaq市场,约68%的股票收跌.(完)
--编译 洪曦/利棣儿;审校 李军
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