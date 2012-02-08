美股交投清淡收市大致持稳

* 美股本周基本无甚变动,等待希腊谈判结果

* 迪士尼公布季度业绩後上扬

* 华尔街高调人士看多股市

* 道指收升0.04%,标普500指数涨0.22%,Nasdaq指数升0.41%

路透纽约2月8日电---美国股市周三基本持平,成交再度清淡,希腊为是否接受严苛的改革以换取救助基金,避免无序违约仍未作出决定.

市场潜在的信心令道指保持在周二触及的近四年高位附近,但自上周强劲的就业报告发布後,市场交投保持淡静.标普500指数和Nasdaq指数本周迄今仅小涨0.3%,而道指则无甚变动.

嘉信理财(Charles Schwab)交易部门董事Randy Frederick表示,他会利用任何因希腊情势引起的回落作为买入的机会,"如果希腊局势得以解决,我们将更快的上涨."

周三,希腊政党领导人开会讨论欧盟和国际货币基金组织(IMF)要求的改革计划,此次会议已推迟了数日.

消息人士表示,欧洲央行政策制定者仍对希腊债务重组作出贡献有分歧.欧洲央行已经排除了参与民间债权人的自愿接受债务减计方案.

"如果希腊未能达成协议,我们将受创,但近期我们未受欧洲情势影响,市场消化经济看上去的强势因素."Frederick表示.

道指成份股迪士尼(DIS.N)升0.7%,报41.27美元,昨日该公司公布的季度盈利超预期.

标准普尔500指数中有315家企业公布了业绩,其中有61%的表现超出预期,不及最近几季同期的表现.

道琼工业指数.DJI收升5.75点,或0.04%,至12,883.95点;标准普尔500指数.SPX上涨2.91点,或0.22%,至1,349.96点.Nasdaq指数.IXIC升11.78点,或0.41%,至2,915.86点.

周二道指创下2008年5月来最高收位,股市自去年年底上涨,因央行举措和经济改善迹象.

周三华尔街高调人士看多股市表现.

全球最大基金管理公司贝莱德(BlackRock)执行长Laurence D. Fink向彭博电视表示,投资人应100%押注股市.

之後知名的末日博士--美国经济学家鲁比尼旗下股市和配置策略部门董事Gina Sanchez向CNBC表示,股市升势"有理".

道指自10月初已经上扬21%,自2007年至2009年初熊市的失地中已有逾八成被收复.道指现离2007年10月触及的历史高位仅有约10%的距离,而标普500指数和Nasdaq指数都势将录得六周连涨.

升势的速度和幅度令一些投资人预计很快会有回调.尽管三大指数本周小涨,但CBOE波动性指数.VIX攀升了6.3%.

Polo Ralph Lauren Corp (RL.N)大涨9.2%,报171.49美元,此前该公司公布的季度业绩较预期为佳.

能源股跌幅最大,因在报告显示美国原油库存增加後,布兰特原油期货和美国原油期货缩减涨幅.标普能源股指数.GSPE下挫0.5%,艾克森美孚(XOM.N)在道指成份股中跌幅居前,下滑0.6%,报85.32美元.

成交清淡.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约69.7亿股,低於去年的日均值78.4亿股.

纽交所中有约56%的个股上涨.Nasdaq市场则为54%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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