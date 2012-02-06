美股在连续五周上涨後微幅收低

* 美股在五周连涨後下跌,欧洲仍是关注焦点

* 标普500指数已公布业绩的公司中有60%业绩胜预期

* 美光执行长去世後股价走低

* 道指收跌0.1%,标普500指数持平,Nasdaq指数小跌0.1%

路透纽约2月6日电---美国股市周一在五周连涨後小幅收低,因对欧洲和企业盈利的疑虑挥之不去,盖过了投资者日益浓厚的对经济增长的乐观情绪.

今年以来标准普尔500指数累计上涨约7%,得益於美国一系列经济数据超越预期,上周五公布的强劲就业报告令其他数据更是相形见绌.

但股市上涨幅度较大且来势迅猛,令一些投资者离场观望.标准普尔500指数处於去年7月以来未见水平,且对欧洲情势和公司业绩的忧虑挥之不去,令一些投资者怀疑美股是否拥有後续上涨空间.

截止周一上午,已有290家标准普尔500指数公司披露季度财报,60%的公司公布获利超越预期,但低於最近几个季度财报季节达到的水平.

"与前几季相若,公司股票上涨并不令人意外,这可能意味着股票慢慢获得短暂追捧,"BMO Asset Management总裁暨首席投资官Tommy Huie称."这意味着,假若欧洲消息面不错,标准普尔500指数有望逼近1,400点."

希腊面临又一个截止日期落空,因政治领导人未能就欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)设定的援助条款作出回复.希腊需要在3月份前获得援助资金,以满足巨额偿付需求和避免无序违约.

道琼工业指数.DJI收跌17.10点,或0.13%,至12,845.13点;标准普尔500指数.SPX微跌0.57点,或0.04%,至1,344.33点.Nasdaq指数.IXIC下跌3.67点,或0.13%,至2,901.99点.

"在今年伊始的强劲开局後,市场稍作喘息是正常的,特别是在欧洲仍有很大不确定性的情况下."纽约梅隆财富管理(BNY Mellon Wealth Management)资深投资策略师Bernie Schoenfeld称.

"就这一点而言,我们在一个相当平静的市场中摸索,不过如果出现一些回落并不会令人感到意外."

孩之宝(HAS.O)劲扬2.2%,报36.66美元,此前该公司公布的第四季获利略高於分析师调降後的预估.

Humana(HUM.N)公布第四季获利大幅增长,但营收不及华尔街预期,这令该公司股价大跌5.4%至85.21美元.摩根士丹利医疗保健支付者指数.HMO下跌1.4%.

Instinet驻纽约技术分析师表示,像标普500移动均线的上升趋势和1月(指数)强劲上扬等一系列迹象,均预示着中期内股票价格或将上涨.

"自年初以来股价持续上涨和上涨的广泛情况暗示下一次回落将是标准普尔500指数测试近1,370点的2011年高位的征兆."该机构在一份报告中称.

Fidelity National Financial(FNF.N)同意以每股9.85美元收购O'Charley'sCHUX.O,总计为2.21亿美元.Fidelity National Financial已拥有後者9.5%的股权.O'Charley's暴涨41.8%,报9.81美元.

半导体类股受美光(MU.O)拖累而告下跌.上周五美光执行长在驾驶小型飞机时发生事故并去世.美光股价下跌2.8%,报7.73美元.费城半导体指数.SOX跌1.4%.

纽交所中有约57%的个股下跌.Nasdaq涨跌股之比则为3:2.

成交量清淡.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约58.2亿股,低於去年的日均值78.4亿股.(完)

--编译 肖群英/洪曦;审校 李军/利棣儿

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。