美股温和收高 受希腊达成确保金援的协议提振

* 美股在最近七个交易日有六日收高

* 思科在公布财测後下跌,百事可乐走低

* 苹果股价升至纪录高位,有报导称新款iPad将於3月发布

* 道指收升0.05%,标普500指数收高0.15%,Nasdaq指数升0.39%

路透纽约2月9日电---美国股市周四连续三天小幅收升,此前希腊达成协议以确保金援,但投资人对连涨多周的股市持谨慎态度.

苹果(AAPL.O)带领科技股上扬,提振Nasdaq指数并成为今日涨幅最大的类股.对希腊将落实所承诺的撙节措施的疑虑,令投资者不愿进一步推高股市.

美国股市稳步上扬,也促使投资者在缺乏重大刺激因素之际不愿意大举买入.汤森路透数据显示,超过75%的标准普尔500指数成份股报价超过26周移动均值.在最近七个交易日,该指数有六日收高.

"美股出现一波大牛行情而没有出现明显回落,一些人觉得在出现一些回调前买入就像傻瓜一样,"ConvergEx Group首席市场分析师Nicholas Colas指出.

希腊主要政党的领导人就改革和撙节措施达成一致,这是换取新援助资金以避免无序违约所必需的.

"他们迄今的行动令人宽慰,因谈判可能走上歧路,但这已经基本上被市场消化,"Colas指出."与此同时,有人担忧该协议并不足够,我们将在稍晚回到这种状态."

欧元区官员称,希腊必须就全面救援方案达成一致,并在2月15日获得欧盟(EU),国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(ECB)的批准,以便法律文书能够及时完成,以避免恐将危及全球金融体系的无序违约.

道琼工业指数.DJI收升6.51点,或0.05%,至12,890.46点;标准普尔500指数.SPX上涨1.99点,或0.15%,至1,351.95点.Nasdaq指数.IXIC升11.37点,或0.39%,至2,927.23点.

报告显示上周初请失业金人数下降,表明就业市场好转,给股市带来支撑.此前上周五的报告显示1月非农就业岗位增幅高於预期.

苹果股价触纪录高位.券商Canaccord Genuity称苹果iPhone 4S销量十分强劲,将其目标价上调至665美元.网站AllThingsD称,苹果下月将推出新款iPad平板电脑.

苹果(AAPL.O)股价大涨3.5%,至每股493.17美元,盘中触及496.75美元纪录高位.标普信息科技类股.GSPT升1%,成为今日表现最佳的板块.

但思科(Cisco System)(CSCO.O)(CSCO.O)股价跌2.1%至20美元,令科技板块涨幅受限.这家网络设备制造商的财测未能打动投资者.

百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)跌3.7%至64.27美元,此前公司公布2012年财测低於预期,并称将裁员数千.

团购网站Groupon(GRPN.O)大挫14%至21.17美元.公司上市後的首个季度业绩出现亏损,令人意外.

Diamond Foods DMND.O暴跌37%,报每股23.13美元,此前公司解雇了公司管理团队,并称公司对支付给胡桃种植户的款项作出不恰当会计记录,因此将重新发布财报.

纽约证交所中上涨的股票略多於下跌的股票,但在Nasdaq中53%的股票收低.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为73亿股,略低於上年日均78.4亿股的水平.(完)

--编译 肖群英/梁睿雪;审校 利棣儿/张荻

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