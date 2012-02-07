美股在清淡交投中小幅收升

* 可口可乐公布业绩後股价攀升,苹果触及新高

* 技术因素直指对股市有潜在信心

* 道指收升0.3%,标普500指数涨0.2%,Nasdaq指数升0.1%

路透纽约2月7日电---美国股市周二小幅收升,但鉴於希腊就援助方案的讨论结果不确定,未来几天投资者可能不愿意大举押注.

标普500指数今年以来上涨近7%,受助於优於预期的经济数据,提振诸如微软(MSFT.O)及苹果(AAPL.O)等重量级个股的表现,微软股价触及年内高位,苹果股价创纪录高点.

显示潜在信心的迹象是,根据汤森路透Datastream数据,纽约证交所触及52周高位的公司10天移动均值为203家,此为2010年5月来最高,触及52周低位的公司10天移动均值下跌至仅为8家.

不过,市场继续关注欧元区出现任何显示解决主权债危机努力受挫的迹象.

"改善的基本面以及欧洲地缘政治风险的宏观背景两股力量呈现拉锯,"J.P. Morgan Funds驻纽约市场策略师Andrew Goldberg说,"我们仍在等待希腊的结果,但同时我们也不得不注意不断改善的经济数据."

希腊政府官员表示,该国政府正在准备关於1,300亿欧元外部援助计划的协议文本,该文本需要提交给政治领导人以供批准.希腊政府官员称,该国政治领导人就救助方案的会议推迟至周三.

可口可乐(KO.N)上涨0.8%,至68.55美元,提振道指表现,此前可口可乐公布的季度业绩优於预期,且公布节省成本计划.

同为道指成份股的微软攀升0.5%,至30.35美元,而苹果上扬1.1%,报468.83美元.

道琼工业指数.DJI收升33.07点,或0.26%,至12,878.20点;标准普尔500指数.SPX上涨2.72点,或0.20%,至1,347.05点.Nasdaq指数.IXIC微涨2.09点,或0.07%,至2,904.08点.

上周受美国经济数据改善的支持,标准普尔指数录得连续第五周上涨,其中上周五的非农就业数据可谓锦上添花.全球范围内的宽松货币政策也助燃涨势.

技术分析师称,像近期标普500指数的50日移动均线上穿200日移动均线等中期动能指标改善,意味着未来几个月股市将继续上涨.

货币市场基金运营机构股票周二受挫,此前华尔街日报报导称,美国证券交易委员会(SEC)正准备公布一旦发生另一次金融恐慌,该如何稳定2.7兆(万亿)规模的货币市场基金的提案,其中包括允许基金的净资产价值浮动.

Federated Investors(FII.N)股价下跌3.3%,报18.03美元.该公司旗下货币市场基金比例较高,令其容易受到政策改变的冲击.

嘉信理财(SCHW.N)下挫2.8%,报12.34美元,成交放量.

Emerson Electric(EMR.N)下滑2.7%,报51.92美元.之前该公司公布季度营收和获利下降,因去年泰国洪水扰乱供应链,且欧洲经济疲弱损及需求.

根据汤森路透截至周二上午的数据,标准普尔500指数中有301家企业公布了业绩,其中有60%的表现超出预期,不及最近几季同期的表现.

"获利明显要弱於之前的几个季度,特别是那些有着海外风险敞口的企业,不过在这个顶风而行的环境下,这样的情况也不足为怪."Goldberg说.

瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)预计投行部门表现将更为疲弱,此前该部门重组未能防止欧元区债务危机和全球经济忧虑给获利带来冲击.在美国上市的瑞银集团股价下跌0.7%,报14.27美元.

美国联邦储备委员会(美联储)伯南克周二在国会作证时再度承诺,将避免美国经济受到欧洲金融危机的拖累.

纽交所中有约54%的个股上涨.Nasdaq市场下跌个股数量略高於上涨个股.

成交清淡.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约64.8亿股,低於去年的日均值78.4亿股.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 王冠中/徐文焰

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