美股录得今年最大单日跌幅

* 对希腊债务重组的担忧加重

* 银行股、基本材料类股领跌

* 道指大跌1.57%,标普下跌1.54%,Nasdaq收低1.36%

路透纽约3月6日电---美国股市周二收低,道指下挫超过200点,令美股录得近三个月来表现最差的一天,因投资人重新担忧希腊可能出现无序违约,且忧虑中国经济放缓将拖累全球经济成长.

分析师数周前就已预计股市将出现回落,指因升势过度.尽管今日下挫,标普500指数今年迄今仍大涨近7%,如果计入第四季的升幅,标普500指数自9月30日仍劲升约20%.

CBOE波动性指数.VIX跳升约16%,至近21,自11月来首次升穿50日移动均线.纽约证交所下跌和上涨股比例约10:1,银行股和矿业股跌幅居前.

自12月来,股市平步青云,没有出现像样的回调,部分受欧债危机可能受控以及中国经济可以避免硬着陆的预期带动.

"目前出现一些回调可能正是时候,因市场开始重估今年成长前景."波士顿LPL Financial投资长兼董事总经理Burt White表示.

道琼工业指数.DJI收低203.66点,或1.57%,至12,759.15点;标准普尔500指数.SPX下滑20.97点,或1.54%,至1,343.36点.Nasdaq指数.IXIC收低40.16点,或1.36%,至2,910.32点.

苹果(AAPL.O)收低,但跑赢大盘,该股跌0.5%,报530.26美元,近几日该股走势反复.

欧盟表示,欧洲经济下滑看来正演变为真正的衰退,因去年第四季家庭支出、出口和制造业崩跌.

巴西周二公布的数据显示,该国去年国内生产总值(GDP)仅增长2.7%,在本周稍早中国下调经济成长预估後,令投资人对经济的担忧加重.股市上涨的一大动力就是对新兴市场经济成长的预期.

一个代表希腊债权人的组织警告,希腊违约可能对欧元区造成超过1万亿欧元的伤害.债权人周四晚前要接受债务交换计划,但该计划要令债权人损失约四分之三的投资.

交易商沽出大型银行股,因担心对希腊的敞口.

标准普尔金融股指数.GSPF大跌2.5%,KBW银行股指数.BKX跌2.7%,摩根士丹利(MS.N)重挫5.3%,报17.32美元.

希腊官员称,希腊无意延长民间债权人参与债务交换的截止日,打消了有关延长期限以增加参与度的市场传言.

基本材料类股也大跌,因商品价格受美元上涨拖累重挫.

美国铝业(AA.N)大跌4.1%,报9.47美元,Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX.N)收低2.5%,报39.44美元.

今天成交量略有增加,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场成交量约为75亿股,高於日均值69亿股.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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