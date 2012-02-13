美股标普500指数收在近七个月高位

* Nasdaq综合指数触及2000年12月迄今最高水平

* 苹果股价首次收在500美元上方

* Regeneron上调2012年营收展望後上涨

* 道指收高0.57%,标普500指数收涨0.68%,Nasdaq指数涨0.95%

路透纽约2月13日电---美国股市周一上扬,标准普尔500指数接近七个月高位,此前希腊议会批准撙节方案以确保获得救助资金,避免出现无序违约.

苹果(AAPL.O)股价上涨1.9%,首次收在500美元上方.该公司领涨Nasdaq综合指数,後者收在逾11年高位.

希腊议会周日支持大幅削减工资、养老金和就业岗位的计划,这是该国接受欧盟和国际货币基金会(IMF)1,300亿欧元(1,700亿美元)救助资金的代价.

不过希腊街头暴力活动以及执政联盟中的议员拒绝投票支持该方案,料使得雅典政府在保证遵守救助协议条款问题上困难重重.

ChannelCapitalResearch.com首席投资策略师Doug Roberts表示,有部分人怀疑希腊公众是否会接受改革.不过当前市场情况,令基金经理人难以选择避开股市.

"共同基金经理间存在着羊群效应,如果有其他人入场,现金回报为零,那麽他们就会参与交易."Roberts说.

上周标准普尔500指数触及七个月高位,且该指数已自去年10月初的低点大涨了逾25%,部分原因是投资者押注希腊改革方案将得以通过.该指数在1,355-1,360区域遇到强力阻力位,有可能引发回落.

"必须要承认,市场近期表现的确强劲,不过我们不会趁此次上涨买进."Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain称.

道琼工业指数.DJI收高72.81点,或0.57%,至12,874.04点;标准普尔500指数.SPX上升9.13点,或0.68%,至1,351.77点.Nasdaq指数.IXIC升27.51点,或0.95%,至2,931.39点.

苹果(AAPL.O)加强了同三星电子(005930.KS)之间在全球范围日益加剧的专利战,瞄准後者采用谷歌(GOOG.O)安卓(Android)软件的最新机型,此举可能影响其他安卓手机制造商.

苹果股票一度升至503.83美元的高位,收升1.9%,至502.60美元的收盘价纪录水平.谷歌上涨1%,至612.20美元.

熟知内情的人士透露,谷歌拟出资125亿美元收购摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N),料将获得欧洲监管机构和美国反垄断当局的批准.

标普金融类股.GSPF上涨1%,成为标准普尔500指数中领涨板块之一.美国银行(BAC.N)劲扬2.2%,至8.25美元,今年累计涨幅约50%.银行股在2011年大幅下挫後,今年继续跑赢大盘.

Regeneron Pharmaceuticals(REGN.O)跳涨12.3%,至114.65美元,此前该公司大幅上调一款关键眼药Eylea的2012年销售预估.

随着财报季接近尾声,本周有51家标准普尔500指数成份股公司将披露财报.截止周一的汤森路透数据显示,在已公布财报的357家标准普尔500指数公司中,64%的公司业绩超越分析师预期.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量仅为约59.7亿股,低於过去一年成交量均值的约78.4亿股.

在纽约证交所,上涨股和下跌股比例超过3比1;在Nasdaq市场,涨跌股之比略超过8比3.(完)

--编译 洪曦/肖群英;审校 张荻/王冠中

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