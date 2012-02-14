美国股市收盘几乎持平

* 金融股和基本金属股下跌

* 市场在1,350-1,360间遇阻

* 欧洲商讨希腊援助会议前夕,金融股承压

* 道指和Nasdaq指数收盘持平,标普500指数收低0.1%

路透纽约2月14日电---美国股市周二收盘几乎持平,抹去先前的跌幅,此前一位希腊政府消息人士称,保守党领袖将提交国际贷款机构要求的支持节支措施书面承诺.

有迹象表明,希腊将应欧元区领导人要求作出支持严厉节支措施的承诺,成为刺激买家在美股尾盘大举买入的催化剂.

欧元区财长定於周三举行电话会议,商讨1,300亿欧元的希腊援助,以避免希腊出现无序违约.

美股尾盘走势通常因交易员的对冲操作而夸大.

"最近一周左右美股尾盘成交量稀少,因此他们能够以较大幅度推动美股,"First New York资本市场主管Sam Ginzburg指出.

一直受希腊情势影响最深的银行股缩减了部分跌幅.

道琼工业指数.DJI收升4.24点,或0.03%,至12,878.28点;标准普尔500指数.SPX微跌1.27点,或0.09%,至1,350.50点.Nasdaq指数.IXIC微升0.44点,或0.02%,至2,931.83点.

原材料和金融板块跌幅居前,二者今年迄今涨幅超过10%.

标普指数在1,355-1,360点区间遭遇强劲阻力.

标准普尔原材料类股指数.GSPM跌1.3%,其中Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX.N)跌3.8%至每股42.96美元.标普金融类股.GSPF跌1.1%,其中花旗集团(Citigroup)(C.N)跌2.4%,报每股32.08美元.

成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场成交量约为67.8亿股,低於69.6亿股的日均值.

经济数据显示,美国1月零售销售增幅小於预期,部分因汽车销售下滑,但扣除汽车零售销售创10个月最大升幅,展现经济力道.

标普零售类指数.RLX升0.3%,盘中触及570.33点的纪录高点.

汽车部件供应商Borgwarner(BWA.N)升0.7%至79.41美元,此前公司公布的公布的第四季获利优於华尔街预估,营收大涨16%.

周二早间汤森路透数据显示,标普500股指中公布业绩的361家公司里,63%的公司财报胜过预期.进展至现阶段,本季表现不及最近几季同期表现.

美光(Micron Technology)(MU.O)升6.2%至8.34美元,此前摩根大通和Oppenheimer分析师均给出积极评级.该公司股价年内涨幅达32.6%.

穆迪投资者服务周一晚间首次将英国的Aaa评级展望置于负面.穆迪同时下调法国和奥地利的最高评级展望,并下调西班牙、意大利等六个欧元区国家评等.

德国公布的经济数据显示,该国经济成长正在提速.德国2月ZEW经济景气判断指数从1月的负21.6跳升至5.4,远高於路透分析师预期.

美国华尔街日报引述知情人士称,苹果(AAPL.O)计划在3月第一周推出新款iPad.苹果股价涨1.4%至509.46美元,股价周一首次收在500美元上方.

在纽约证交所,上涨股和下跌股比例为1,088比1,888;在Nasdaq市场,涨跌股之比为958比1,557.(完)

--编译 肖群英/梁睿雪;审校 张荻

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