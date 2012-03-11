美股因就业报告强劲而收升

* 2月非农就业岗位增幅多於预期

* ISDA宣布希腊重组债务属信用事件,引发信用违约互换(CDS)偿付

* 银行,材料和消费者板块领升

* 道指上涨0.1%,标普500指数升0.4%,Nasdaq指数攀升0.6%

路透纽约3月9日电---美国股市周五收高,因投资者将注意力放在表现强劲的2月美国非农就业报告,而未受希腊技术性违约的影响.

国际互换与衍生品协会(ISDA)宣布希腊透过立法迫使民间债权人换债属信用事件,引发信用违约互换(CDS)偿付,消息令尾盘股市走势震荡.

在美股收盘後,ISDA称希腊信用事件引发CDS偿付不会严重冲击金融市场,因敞口规模相对小.

投资人大致没有理会这些消息,因为事件是意料中事.不过,希腊进行历来最大规模的主权债重组後,ISDA的消息宣布了希腊违约,且说明其他欧元区国家的问题犹在.

"股市对希腊本质上出现违约反应如此冷静,我感到意外,而且有点不安,"Themis Tradin交易部联席经理Joe Saluzzi说.

"市场人士没有去想接下来会发生什麽事,其他欧元区国家将有什麽事情发生,而是在想'美联储将供应低成本资金提供支持,'不去理会希腊违约的消息."

本周稍早美国股市遭遇今年首次大跌,当时担忧希腊出现无序违约.但市场反弹,受美联储正考虑用新的形式买入公债和抵押贷款支持证券(MBS)的消息带动.特别是金融股,受这消息而得到提振.

本周,标普500指数小升0.1%,在过去六周第五周上升.

银行股领涨,KBW银行指数.BKX升1%.花旗集团(C.N)升0.6%,报34.20美元.摩根大通(JPM.N)扬升1.5%,报41.03美元.

道琼工业指数.DJI收高14.08点,或0.11%,至12,922.02点;标准普尔500指数.SPX上涨4.96点,或0.36%,至1,370.87点.Nasdaq指数.IXIC收高17.92点,或0.60%,至2,988.34点.

就在三年前的3月9日,标准普尔500指数在金融危机最严重的时期收在676.53点的12年收盘低位.自那天起至今,该指数已上涨了逾一倍,不过其曾在去年陷入停滞,到了2012年才重拾涨势.

政府数据显示,2月非农就业人数增加227,000,而失业率仍保持在8.3%的三年低位,因人们重回就业市场寻找工作.

"非农就业数据帮助市场保持前进的动能.这绝对是构建了信心."U.S. Bank Wealth Management首席股市分析师Jim Russell表示.

在线职业中介机构Monster WorldwideMWW.N大涨5.8%,报9.11美元.该公司股价极易受就业前景变动的影响.

标普非必需消费品指数.GSPD中,超过80%的成份股均告上扬,凸显出投资者认为就业复苏将提振美国经济的支柱之一,即消费支出.该指数上涨0.5%.

本周初曾走强的房屋建造商个股,今日恢复强势.道琼房屋建筑商类股指数.DJUSHB大涨3.3%.瑞士信贷银行将三家大型美国房屋建造商--DR Horton(DHI.N)、Lennar(LEN.N)和Toll Brothers(TOL.N)的评级从"中性"上调至"表现优於大盘".

不过,饮料产业方面,Green Mountain Coffee RoastersGMCR.O大跌15.7%,报52.59美元,因投资者担心该公司可能会失去美国单杯式咖啡市场近乎垄断的地位.此前星巴克(SBUX.O)公布计划,称将发布一款咖啡机用以竞争.星巴克股价上涨2.9%,报51.84美元.

市场成交量清淡.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为62亿股,低於日均的69亿股.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 李军

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