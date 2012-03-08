美国股市收高 扳回本周多数跌幅

* 希腊换债计划有望得到通过

* 苹果股价上升2%,此前其发布的新版iPad获好评

* 美国初请失业金人数微升,劳动力市场预计不断康复

* 道指上涨0.6%,标普500指数升1%,Nasdaq指数升1.2%

路透纽约3月8日电---美国股市周四收高,扳回本周的大部分跌幅,此前希腊与民间债权人的换债计划向前迈进一步,有望避免无序违约.

本周稍早,标普500指数录得年内最大单日跌幅,因人们担心希腊将无序违约.该指数本周迄今仅下降0.3%,周四的升势受材料类股和工业类股带动.

希腊周四成功说服足够多的民间债权人接受重组方案,向获得救助更接近一步,它需要这笔救助来避免无序违约.

"今日的走势是基於希腊协议将得到通过的假设.然而本周是关键的一周,因为明日还有就业报告,"Harbor Advisory Corp首席投资官Jack DeGan表示.

预计周五将公布的2月美国非农就业岗位净增加21万个.周四公布的一周初请失业金人数意外增加,并不足以改变劳动力市场正在走强的看法--这是近期美股升势的主因.

"只要它(非农就业数据)符合预估,甚至略低於预估,都将强化最近的上行趋势,"DeGan称.

苹果股价(AAPL.O)攀涨2.1%至541.99美元.分析师表示,苹果将持续在平板电脑市场保持主导地位,因其新款4G版iPad准备好迎接搭载Windows-8产品的竞争,而更廉价的iPad2则将挑战亚马逊的Kindle Fire.

标普材料股指数.GSPM扬升1.6%.汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB升0.6%,在连跌四日之後转升.

道琼工业指数.DJI收升70.61点,或0.55%,报12,907.94点.标准普尔500指数.SPX收高13.28点,或0.98%,报1,365.91点.Nasdaq指数.IXIC收高34.73点,或1.18%,报2,970.42点.

豪华皮革制品零售商Coach(COH.N)一度触及78.22美元的纪录高位,受美国银行会议上一份演讲的总体乐观基调提振.该股随後回落,但收盘仍大涨4.6%,报76.79美元.

美国国际集团(AIG.N)挫跌3.9%,至28.31美元,此前美国财政部按每股29美元减持AIG股票,总价值60亿美元.奥巴马政府逐步退出金融危机期间实施的援助计划,此举将让美国政府在AIG投资上实现盈亏平衡.

标准普尔金融类股.GSPF升1%,KBW保险指数.KIX亦升0.7%.

全球最大汉堡连锁零售商麦当劳(MCD.N)令道指承压.该公司公布2月销售额逊於预期,拖累其股票下挫3.2%,报96.96美元.

Hovnanian Enterprises(HOV.N)跳涨13.4%,至2.79美元,推动PHLX房屋类指数.HGX扬升3%.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场交投淡静,总成交量约为61亿股,低於日均的69亿股.

纽约证交所市场上涨股和下跌股之比约为4比1,Nasdaq市场的涨跌股之比约为18比7.(完)

--编译 王翔琼/肖群英;审校 张涛/徐文焰

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