美国股市收高 终止三天跌势

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
* 民间就业增长高於预期
* 印尼有关外资持股矿业规定出台後Freeport和Newmont股价下挫
* 银行股上涨,因债权人接受希腊债务交易协议
* 道指上涨0.6%,标普500指数升0.7%,Nasdaq指数升0.9%
路透纽约3月7日电---美国股市周三终止三天跌势收升,扳回部份近期跌幅,此前ADP报告显示美国2月民间就业人数增幅多於预期.
周二美股录得三个月最大跌幅,在民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国2月民间部门就业增长速度快於预估後,美股稍早就获得提振.
华尔街日报报导称,美国联邦储备委员会(美联储)考虑冲销买入公债释出的资金,旨在应对资产购买将刺激通胀的忧虑.该报导带动股市,特别是金融股走强.
周二跌幅居前的银行股周三领跑,KBW银行股指数.BKX升1.9%,摩根士丹利(MS.N)升3.2%,报17.88美元,周二该股重挫5.3%.
"本周稍早,投资组合经理人、顾问和机构基金经理人都在寻找某种形式的回调,以便逢低买进."Premier Financial Advisors高级财富策略师Mark Martiak表示.
"经济面的好消息是民间就业人数增长了21.6万."
经济数据改善带动标普500指数自10月收盘低点反弹了超过20%.
投资人继续关注希腊同民间债权人就债务交换协商上取得的进展.
周二因投资人再度担心希腊和全球经济前景,股市遭遇重创,录得10月以来升势最差表现,且为标普500指数连续第三天下滑.
希腊六家退休基金仍反对参与债务交换,而有八家已经同意.
道琼工业指数.DJI收升78.18点,或0.61%,至12,837.33点;标准普尔500指数.SPX涨9.27点,或0.69%,至1,352.63点.Nasdaq指数.IXIC收高25.37点,或0.87%,至2,935.69点.
PHLX房屋类股指数.HGX大涨2.7%,Hovnanian Enterprises (HOV.N)公布业绩後升2.5%,报2.46美元.
苹果(AAPL.O)推出新版iPad,该股走势反复,收高0.08%,报530.69美元.盘中稍早该股一度大涨1.4%,至537.78美元日高.
Freeport McMoRan Copper & Gold Inc (FCX.N)跌1.1%,报38.99美元,Newmont Mining Corp (NEM.N)下滑0.9%,报56.68美元,此前印尼政府要求外资出售所持矿业股份,投产後第10年国内控股应至少为51%.
PHLX金/银矿业股指数.XAU跌0.1%.
今天成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场成交量约为60亿股,高於日均值69亿股.
纽约证交所上涨个股和下跌股比例近4:1,Nasdaq市场则约为3:1.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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