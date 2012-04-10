美股道指、标普500股指连跌五日

* 标普500股指、Nasdaq跌穿50日移动均线切入位

* CBOE波动性指数连续第八日上扬,持续时间为九年来最长

* 美铝盘後走强,此前公司公布财报

* 苹果市值一度突破6,000亿美元,随後股价下跌

* 道指下跌1.7%,标普降1.7%,Nasdaq走低1.8%

路透纽约4月10日电---美国股市跌势周二提速,道指和标普500股指连续第五天下跌,而财报高峰季的到来或给股市带来一丝提振.

标普500股指录得12月8日以来最差表现.三大股指点数及百分比跌幅均为年内最大.

标普500股指所有板块均收低,工业和原材料板块跌幅最甚.纽约证交所及Nasdaq市场中近80%的股票收低.

各大股指跌幅均超过1.5%,标普500股指跌穿1,372.30点的50日移动均线切入位,该水准此前被视为关键支撑位,将决定当前上行走势的命运.

"跌穿该水准暗示动能减弱,而且看来影响相当广泛,"MKM Partners首席市场技术分析师Katie Stockton说.她还表示,标普500股指或跌至1,350点附近,随後会寻获新支撑.

Nasdaq同样跌破50日移动均线切入位,自3月12日以来首次收在3,000点下方.

对欧债危机的忧虑再度浮出水面,风险较高的意大利和西班牙公债收益率(殖利率)上涨,或成为引发股市另一波跌势的催化剂.在美上市的西班牙国际银行的ADRSTD.N跌3%至6.51美元.

道指成份股美国铝业(AA.N)在盘後交易中攀升5.4%,报9.82美元,之前该公司公布季度业绩.

标普500指数成份股中已有5%公布业绩,根据汤森路透的一项报告Thomson Reuters Director's Report,季度获利增长3.1%.

"我们明显看到依赖于全球成长的企业获利增长大幅放缓,利润率已停止增加,且鉴於欧洲的所有问题,全球成长状况目前并不很好,"芝加哥Northern Trust Global Investments的首席投资策略师Jim McDonald表示,该公司管理着6,500亿美元的资产.

道琼工业指数.DJI收跌213.66点,或1.65%,至12,715.93点;标准普尔500指数.SPX收挫23.61点,或1.71%,至1,358.59点.Nasdaq指数.IXIC下跌55.86点,或1.83%,至2,991.22点.

成交高於平均水平,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约81.8亿股,高於78.4亿股的去年日成交均值.

CBOE波动性指数.VIX跳升8.4%,至20.39,连涨第八日,为近九年来最长升势.该指数盘中触及21.06的日高,日内涨幅接近12%.

标普500指数年内迄今仍上扬8%,首季涨幅为12%.

该指数过去五个交易日累积回落4%,为11月以来最长跌势,因投资者对经济强势和美国联邦储备理事会(FED,美联储)保持宽松政策的意愿存有疑问.

上周五公布的疲弱的非农就业报告加重了美国股市的近期跌势,美联储上周二公布的3月会议记录引发此轮跌势.会议记录被解读为显示美联储推出更多刺激举措的意愿减弱.

一项周一公布的路透调查显示,多数美国大型银行预计美国就业市场成长疲弱,且经济复苏乏力,这将迫使美联储推出新一轮货币刺激政策.

苹果(AAPL.O)股价在触及644美元新高,市值一度超过6,000亿美元后急跌.收盘下1.2%,报628.44美元.

Supervalu Inc (SVU.N)跳升15.2%,报6.13美元,之前该公司公布的获利强於预期,且发布的全年获利预期超过分析师预估.

百思买(BBY.N)股价触及2008年12月以来最低,且触及日低,之前执掌该公司28年的首席执行长Brian Dunn辞职.该股收跌5.9%,报21.32美元,距离21.21美元的日低不远.(完)

--编译 梁睿雪/母红;审校 李军/利棣儿

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