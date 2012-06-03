美股大跌且道指年内跌至平盘以下

* 5月非农就业岗位增幅远小於预期

* 金矿股跳涨,因金价录得三年来最大单日升幅

* 标普500指数收在200天移动均线下方

* 道指收挫2.2%,标普500指数收低2.5%,Nasdaq指数下滑2.8%

路透纽约6月1日电---美国股市周五收低逾2%,拖累道琼工业指数年内跌至平盘以下,此前美国公布疲弱的非农就业数据,加重对不断升级的欧债危机正拖累全球经济的担忧.

标普500指数收在1月初来最低位,且今年迄今首次收在200天移动均线以下,此前美国劳工部公布,5月非农就业岗位增加6.9万个,为一年来最小升幅.

本周,中国公布的经济数据疲弱,且随着西班牙银行业危机升级,欧洲问题与日俱增,周五美国有出炉令人失望的5月就业报告.

全球避险潮压低美债及德债收益率至纪录低位,本周,CBOE波动性指数.VIX跳升逾20%.

"大部份的投资人选择了恐慌,"Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen说.

"显而易见,去年,欧洲问题拖累全球经济."

尽管股市深跌,但Jacobsen认为股市回调是买入机会,除非标普500指数跌穿1,250点.

道琼工业指数.DJI急跌274.88点,或2.22%,至12,118.57点;标准普尔500指数.SPX重挫32.29点,或2.46%,至1,278.04点.Nasdaq指数.IXIC大幅回落79.86点,或2.82%,至2,747.48点.

标普500指数跌穿其200天移动均线,周五尾盘200天移动均线切入位在1,284.53点.

标普500指数录得去年11月9日来最大单日百分比跌幅,当时指标意大利公债收益率飙升使该指数下挫3.7%.

本周,道指收挫2.7%,标普500指数收跌3%,Nasdaq指数回落3.2%.

金融股是周五股市跌势中重创的板块之一,KBW银行指数.BKX跌4.9%,录得去年11月初来最大单日跌幅.

摩根大通(JPM.N)劲跌3.7%,报31.93美元,美国银行(BAC.N)下滑4.5%,报7.02美元.

纽约证交所下跌个股同上涨个股家数之比约为6:1,Nasdaq市场则约为5:1.

房屋建造商股价跌幅居前.Pulte Group(PHM.N)暴跌11.8%,报8.26美元,D.R. Horton (DHI.N)重挫8.4%,报15.21美元.费城房屋类股指数.HGX大跌6.3%,但年内仍升约14%.

纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为逾83亿股,较今年迄今日成交均值68.5亿股高出约21%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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