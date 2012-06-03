美股大跌且道指年内跌至平盘以下

欧盟呼吁尽快达成协议 但希腊称不会再多缩减一文支出
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
* 5月非农就业岗位增幅远小於预期
* 金矿股跳涨,因金价录得三年来最大单日升幅
* 标普500指数收在200天移动均线下方
* 道指收挫2.2%,标普500指数收低2.5%,Nasdaq指数下滑2.8%
路透纽约6月1日电---美国股市周五收低逾2%,拖累道琼工业指数年内跌至平盘以下,此前美国公布疲弱的非农就业数据,加重对不断升级的欧债危机正拖累全球经济的担忧.
标普500指数收在1月初来最低位,且今年迄今首次收在200天移动均线以下,此前美国劳工部公布,5月非农就业岗位增加6.9万个,为一年来最小升幅.
本周,中国公布的经济数据疲弱,且随着西班牙银行业危机升级,欧洲问题与日俱增,周五美国有出炉令人失望的5月就业报告.
全球避险潮压低美债及德债收益率至纪录低位,本周,CBOE波动性指数.VIX跳升逾20%.
"大部份的投资人选择了恐慌,"Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen说.
"显而易见,去年,欧洲问题拖累全球经济."
尽管股市深跌,但Jacobsen认为股市回调是买入机会,除非标普500指数跌穿1,250点.
道琼工业指数.DJI急跌274.88点,或2.22%,至12,118.57点;标准普尔500指数.SPX重挫32.29点,或2.46%,至1,278.04点.Nasdaq指数.IXIC大幅回落79.86点,或2.82%,至2,747.48点.
标普500指数跌穿其200天移动均线,周五尾盘200天移动均线切入位在1,284.53点.
标普500指数录得去年11月9日来最大单日百分比跌幅,当时指标意大利公债收益率飙升使该指数下挫3.7%.
本周,道指收挫2.7%,标普500指数收跌3%,Nasdaq指数回落3.2%.
金融股是周五股市跌势中重创的板块之一,KBW银行指数.BKX跌4.9%,录得去年11月初来最大单日跌幅.
摩根大通(JPM.N)劲跌3.7%,报31.93美元,美国银行(BAC.N)下滑4.5%,报7.02美元.
纽约证交所下跌个股同上涨个股家数之比约为6:1,Nasdaq市场则约为5:1.
房屋建造商股价跌幅居前.Pulte Group(PHM.N)暴跌11.8%,报8.26美元,D.R. Horton (DHI.N)重挫8.4%,报15.21美元.费城房屋类股指数.HGX大跌6.3%,但年内仍升约14%.
纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为逾83亿股,较今年迄今日成交均值68.5亿股高出约21%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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