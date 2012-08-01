美股因美联储按兵不动而收跌

* 三大指数走低,因美联储未推出新刺激举措

* 一经纪公司出现技术故障,导致市场早盘震荡

* 道指和标普500指数下跌0.3%,Nasdaq指数回落0.7%

路透纽约8月1日电---美国股市周三下跌,因美国联邦储备委员会(美联储)没有公布新的经济刺激举措,令投资人倍感失望.早上开盘後不久,一家经纪公司的电脑故障造成市场波动.

市场关注点目前转向周四将举行的备受关注的欧洲央行会议,投资者预计会上欧洲央行将采取切实行动压低西班牙和意大利借贷成本,保卫欧元.

"明日欧洲央行的政策声明才是市场关注的真正亮点,"康涅狄格州U.S. Bank Wealth Management的首席股市策略师Jim Russell表示.

他指出,市场预期欧洲央行将采取快速,有力的行动."一旦央行的决定不及上述预期,将令资本市场失望."

美联储官员在声明中指出,美国经济成长"有所减速",措辞较6月声明中所说的"温和扩张"有所改变.但美联储并未推出新的刺激举措.

市场上周稍後劲扬,部分受助于市场冀望美联储将再推刺激举措,但主要是因有关欧洲央行将在周四会议上采取行动保卫欧元的预期升温.

道琼工业指数.DJI下跌32.55点,或0.25%,至12,976.13点;标准普尔500指数.SPX收低4.00点,或0.29%,至1,375.32点.Nasdaq指数.IXIC收跌19.31点,或0.66%,至2,920.21点.

今日开盘後不久,做市商Knight Capital的技术故障导致纽约证交所交易约140家股票大幅震荡,成交量飙升,成为美联储会议声明发布前主导市场的因素.

Knight(KCG.N)在一份声明中指出,他们建议交易商到其他平台执行交易.该公司股价暴跌32.8%,收报6.94美元,为九年收盘低位.

"几秒钟内,所有的券商都被波及,意识到这些个股中多数表现不正常,"纽约证交所场内交易公司Mogavero, Lee & Co的首席执行长Doreen Mogavero表示.

这是最新一起重创股市投资者信心的事故.

美国股市开高,之前公布的数据显示,美国7月民间就业岗位增幅超预期,但制造业活动持续疲弱,直指经济成长迟滞.

纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约72.6亿股,高於年内迄今日成交均值67.4亿股.

纽约证券交易所涨跌股之比为约5:8,Nasdaq市场为5:14.(完)

--编译 母红;审校 李军

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