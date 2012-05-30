美国股市收低 受欧洲危机加剧拖累

* 能源股跟随油价下跌

* 西班牙和意大利公债收益率均上涨,因忧虑欧元区情势

* 美国4月成屋待完成销售指数跌至四个月低点

* 道指收跌1.3%,标普500指数收低1.4%,Nasdaq指数下滑1.2%

路透纽约5月30日电---美国股市周三收跌,因西班牙和意大利公债收益率飙升令金融市场对欧洲解决不断升级的债务危机能力的紧张情绪升温.

对欧洲情势的忧虑令投资人规避风险资产,投向避险资产.美国公债收益率跌至至少60年来的最低水平,油价挫逾3%,且欧元兑美元跌至1.24美元以下的23个月低点.

5月迄今标普500指数累计下跌约6%,可能录得去年9月来的最差月度表现,因交易商聚焦在欧洲问题.不过,本周稍後美国将公布包括第一季GDP修正值和月度非农就业报告在内的美国经济数据,可能令美股摆脱受外国消息影响的局面.

意大利标售五年期和10年期公债的得标利率飙升,且在西班牙借贷成本上升之际,投资人忧虑该国筹集更多资金支持国内银行业的计划.

"看到西班牙恶化的程度正加剧,令人堪忧,因可能导致西班牙的救助规模将比希腊大,且缓解银行业问题所需资本则更多,"保德信市场策略师Quincy Krosby说.

"交易商和长期投资人认为欧洲人正在寻求解决方法.但最终疑问是在流动性问题变为偿付力问题前,资本市场将会否给予他们时间."

希腊即将举行大选,可能决定该国是否将留在欧元区,这也是投资人担心的问题之一.

纽约证交所下跌个股同上涨个股比超过6:1.CBOE波动性指数.VIX跳升14.8%,为约三个月最大单日升幅.

道琼工业指数.DJI收跌160.83点,或1.28%,至12,419.86点;标准普尔500指数.SPX收挫19.10点,或1.43%,至1,313.32点.Nasdaq指数.IXIC回落33.63点,或1.17%,至2,837.36点.

Facebook (FB.O)一度跌穿28美元,较其招股价低超过10美元,该股收挫2.3%,报28.19美元,在其上市的八个交易日内有六日收低.

标普10大类股中能源股.GSPE表现最差,重挫3%,美国原油期货大跌3.5%,油田服务公司Halliburton Co (HAL.N)收挫5.2%,报30.36美元.

费城房屋类股指数.HGX大跌4.1%,此前美国经济数据显示,4月成屋待完成销售指数挫至四个月低点,给认为楼市可能已触底的乐观情绪浇了盆冷水.

黑莓机生产商Research In Motion RIM.TO RIMM.O急挫7.8%,报10.35美元,此前该公司预警可能录得季度运营亏损,分析师下调该股目标价,并指出该公司出现转机的机率正在降低.

Booz Allen Hamilton (BAH.N)公布的季度盈利强於预期,该股猛涨13.3%,报16.86美元.

纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为约63亿股,低於约68.1亿股的今年迄今日成交均值.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 母红/利棣儿

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