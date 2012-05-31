美国股市小幅收低 录得去年9月来表现最差的一个月

* 标普500指数录得去年9月来表现最差的一个月

* 疲弱的美国数据令市场忧虑周五非农就业报告

* 道指收跌0.21%,标普500指数收低0.23%,Nasdaq指数下滑0.35%

路透纽约5月31日电---美国股市周四小幅收低,录得去年9月来表现最差的一个月,因不断升级的欧洲债务问题重创投资人信心.

5月标普500指数大跌6.3%,录得去年9月来最大月度跌幅.5月道指跌6.2%,Nasdaq指数回落7.2%,两者均录得逾两年的最大月度跌幅.

西班牙是欧洲情势最新发展的焦点所在,市场认为该国政府迟早被迫要外援拯救该国银行业.一则有关扶助西班牙救助其银行业的潜在计划的报导,扶助美股在午後交易中几乎抹去1%的跌幅,但该报导之後被否认.

市场人士称,月底的仓位调整也支持股市,因基金经理买入更多股票以弥补5月期间股价下跌的影响.

不过,对欧洲的持续忧虑及一系列令人失望的美国经济数据令市场承压.一周初请失业金人数在过去八周中第七周上升,使投资者在周五美国月度非农就业报告出炉前惴惴不安.

道琼工业指数.DJI收跌26.41点,或0.21%,至12,393.45点;标准普尔500指数.SPX收低2.99点,或0.23%,至1,310.33点.Nasdaq综合股价指数.IXIC回落10.02点,或0.35%,至2,827.34点.

美国钢铁公司(X.N)重挫5.1%,至20.30美元,Cliffs Natural Resources (CLF.N)劲跌6.1%,报47.78美元.能源和材料股领跌标普500指数.

大宗商品价格跟随欧元下跌.欧元兑美元跌至23个月低点.美元兑日圆大幅下跌,显示投资人将资金投向避险资产.

上月民间就业人数增长微弱,上周初请失业金人数增加,暗示劳工市场复苏停滞.

如果周五非农就业报告令人失望将进一步打压市场人气,但也会令市场重新憧憬美联储可能推出更多刺激措施.

低价零售商TJX Cos (TJX.N)涨2.7%,报42.46美元,该公司是同店销售优於市场预期的零售商之一.

Facebook Inc (FB.O)股价触及新的日内低位26.83美元,之後尾盘收升5%,报29.60美元.该公司在上市後的九个交易日中有六天收低.

其他数据方面,美国商务部周四公布,美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长1.9%,前值为增长2.2%.美国供应管理协会(ISM)公布,美国5月芝加哥采购经理人指数(PMI)降至2009年9月以来最低水准.US-ECI-CMN

纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为约80亿股,远高於68.3亿股的今年迄今日成交均值.

纽约证交所下跌个股同上涨个股家数分别为1552和1430,Nasdaq市场下跌与上涨个股数量之比为13:12.(完)

--编译 利棣儿;审校 张涛

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