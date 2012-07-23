美股收跌 因西班牙或要求全面救助

* 麦当劳走低,因之前公布的获利令人失望

* 第二个西班牙地区可能寻求救助,之後还有六个地区或步其後尘

* 欧元/美元触及两年低位,兑日圆逼近12年低位

* 道指下跌0.8%,标普500指数收低0.9%,Nasdaq指数下跌1.2%

路透纽约7月23日电---美国股市周一连续第二日收跌,西班牙看似更接近请求全面救助,且公司业绩疲弱,市场因此承压.

麦当劳(MCD.N)疲弱的业绩加重市场的谨慎基调.材料股跌幅居前,因商品价格全线走低.

但三大股指收盘时远高於盘中低点,从最初跌势中反弹.在标普500指数逼近其50日移动均线切入位1,332.98点时,大盘企稳.50日移动均线切入位是关键技术支撑位,一旦跌穿,将引发进一步跌势.

总体而言,纽约证券交易所下跌股与上涨股之比为3:1,暗示午後的反弹主要集中在大盘股.Nasdaq市场的上述比率约为4:1.

"今日上午的跌势有些过度,显然,市场也察觉到这一点,"费城Penn Capital Management的高级投资组合经理兼研究部董事Eric Green表示.

"没有更负面的消息出台,但显然,我们仍担忧欧洲的情势."

西班牙的穆尔西亚地区可能将步瓦伦西亚的後尘向中央政府求助,以帮助偿还债务.西班牙国内媒体报导,还有六个地区准备向中央求助.

德国《明镜》杂志周末报导,国际货币基金组织(IMF)可能拒绝继续支持希腊.IMF否认了上述报导,称准备与希腊新政府就国际援助展开磋商.

麦当劳(MCD.N)是最新一家业绩不佳的跨国企业.该公司报告的第二季获利低於预期,因全球经济成长放缓,且美元走强.该股急跌2.9%,报88.94美元,对道指拖累最大.Wendy's Co (WEN.O)劲挫2.4%,报4.51美元.

迄今为止,已有23%的标普500指数成份股企业公布业绩,其中67.5%的业绩超预期.不过,这是因为许多分析师在近几周调降了业绩预估.过去四个季度中,68%的企业业绩超预期.

一些大公司发布令人失望的财测影响到第三季业绩预期.分析师预期,标普500指数成份股企业第三季获利增长0.9%,本月初的预期为增长3.1%.

道琼工业指数.DJI收跌101.11点,或0.79%,至12,721.46点;标准普尔500指数.SPX下跌12.14点,或0.89%,至1,350.52点.Nasdaq指数.IXIC收低35.15点,或1.2%,至2,890.15点.

道指盘中一度下跌239点,或1.9%,至12,583.41点的日低.标普500指数跌25.1点,或1.8%,至1,337.56点的日低.Nasdaq指数的日低为2,852.88点,重挫72.42点,跌幅为2.5%.

能源股大幅走低,对全球成长放缓的忧虑拖累美国原油期货大跌3.8%,从而导致投资者抛售石油类股票.雪佛龙(CVX.N)收跌1.1%,报107.95美元.纽约证交所Arca石油指数.XOI收挫1.7%.

CBOE波动性指数.VIX跳升14.4%,收报18.62.VIX未平仓卖权与买权之比为50:100.之前一次触及该水平是在2011年8月初,之後市场呈现大幅震荡,且这样的走势持续了近四个月.

欧元兑美元周一跌至两年低位,兑日圆逼近12年最低,因市场担忧西班牙可能最终需要请求全面救助.

西班牙10年期公债收益率尾盘报7.496%,远高於分析师认为不可为继的水平.

Peet's Coffee & Tea Inc PEET.O大涨27.8%,报73.05美元,之前与Joh. A. Benckiser签署协议,同意後者以约10亿美元收购该公司.

成交清淡,纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约61.3亿股,远低於78.4亿股的去年日成交均值.(完)

--编译 母红;审校 李军

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