美股收跌 因西班牙或要求全面救助

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 麦当劳走低,因之前公布的获利令人失望
* 第二个西班牙地区可能寻求救助,之後还有六个地区或步其後尘
* 欧元/美元触及两年低位,兑日圆逼近12年低位
* 道指下跌0.8%,标普500指数收低0.9%,Nasdaq指数下跌1.2%
路透纽约7月23日电---美国股市周一连续第二日收跌,西班牙看似更接近请求全面救助,且公司业绩疲弱,市场因此承压.
麦当劳(MCD.N)疲弱的业绩加重市场的谨慎基调.材料股跌幅居前,因商品价格全线走低.
但三大股指收盘时远高於盘中低点,从最初跌势中反弹.在标普500指数逼近其50日移动均线切入位1,332.98点时,大盘企稳.50日移动均线切入位是关键技术支撑位,一旦跌穿,将引发进一步跌势.
总体而言,纽约证券交易所下跌股与上涨股之比为3:1,暗示午後的反弹主要集中在大盘股.Nasdaq市场的上述比率约为4:1.
"今日上午的跌势有些过度,显然,市场也察觉到这一点,"费城Penn Capital Management的高级投资组合经理兼研究部董事Eric Green表示.
"没有更负面的消息出台,但显然,我们仍担忧欧洲的情势."
西班牙的穆尔西亚地区可能将步瓦伦西亚的後尘向中央政府求助,以帮助偿还债务.西班牙国内媒体报导,还有六个地区准备向中央求助.
德国《明镜》杂志周末报导,国际货币基金组织(IMF)可能拒绝继续支持希腊.IMF否认了上述报导,称准备与希腊新政府就国际援助展开磋商.
麦当劳(MCD.N)是最新一家业绩不佳的跨国企业.该公司报告的第二季获利低於预期,因全球经济成长放缓,且美元走强.该股急跌2.9%,报88.94美元,对道指拖累最大.Wendy's Co (WEN.O)劲挫2.4%,报4.51美元.
迄今为止,已有23%的标普500指数成份股企业公布业绩,其中67.5%的业绩超预期.不过,这是因为许多分析师在近几周调降了业绩预估.过去四个季度中,68%的企业业绩超预期.
一些大公司发布令人失望的财测影响到第三季业绩预期.分析师预期,标普500指数成份股企业第三季获利增长0.9%,本月初的预期为增长3.1%.
道琼工业指数.DJI收跌101.11点,或0.79%,至12,721.46点;标准普尔500指数.SPX下跌12.14点,或0.89%,至1,350.52点.Nasdaq指数.IXIC收低35.15点,或1.2%,至2,890.15点.
道指盘中一度下跌239点,或1.9%,至12,583.41点的日低.标普500指数跌25.1点,或1.8%,至1,337.56点的日低.Nasdaq指数的日低为2,852.88点,重挫72.42点,跌幅为2.5%.
能源股大幅走低,对全球成长放缓的忧虑拖累美国原油期货大跌3.8%,从而导致投资者抛售石油类股票.雪佛龙(CVX.N)收跌1.1%,报107.95美元.纽约证交所Arca石油指数.XOI收挫1.7%.
CBOE波动性指数.VIX跳升14.4%,收报18.62.VIX未平仓卖权与买权之比为50:100.之前一次触及该水平是在2011年8月初,之後市场呈现大幅震荡,且这样的走势持续了近四个月.
欧元兑美元周一跌至两年低位,兑日圆逼近12年最低,因市场担忧西班牙可能最终需要请求全面救助.
西班牙10年期公债收益率尾盘报7.496%,远高於分析师认为不可为继的水平.
Peet's Coffee & Tea Inc PEET.O大涨27.8%,报73.05美元,之前与Joh. A. Benckiser签署协议,同意後者以约10亿美元收购该公司.
成交清淡,纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约61.3亿股,远低於78.4亿股的去年日成交均值.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。