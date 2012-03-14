美股几收平盘 但苹果股价连涨六日

* 银行类股扩大涨势,但花旗下跌,因在压力测试中未能过关

* 苹果连续第六个交易日上涨,此前目标价被上调

* 盘中交投清淡,涨势受到质疑

* 道指涨0.1%,标普500指数跌0.1%,Nasdaq指数几持平

路透纽约3月14日电---美国股市周三涨跌互见,标普500指数结束五天连涨收低,因投资人没有找到充份理由延续上日令标普500指数升至四年高位的涨势.

三大股指几收平盘,纽约证交所下跌与上涨股票家数之比为三比一,暗示投资者从股市高涨中抽身.消费品生产企业宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)当日一度触及52周高位67.95美元,但最终收低0.1%,报67.85美元.美国主要石油企业雪佛龙(Chevron)(CVX.N)盘中涨至52周高位112.28美元,但最後收低0.5%,报110.69美元.

标准普尔500指数一度触及2008年6月初以来最高盘中高点1,399.42点,但午後拉回.1,400点是该指数进一步上涨的阻力位.

Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain称,那些表现优於平均水平的股票也没有守住涨势,他说,"这通常暗示市场在勉力维持动能."

罗素2000指数.TOY下跌近1%,引人瞩目.

苹果(AAPL.O)涨势持续,抑制了大盘股的跌势.苹果连续第六个交易日上扬,今日劲涨3.8%,报589.58美元,此前获得分析师正面评价.摩根士丹利和Canaccord Genuity双双将苹果目标价提升至700美元上方.

今年迄今苹果股价累计涨约46%,一些人认为将出现回调.

"我们确实担心苹果股价涨得太多太快了,人们担心随着股价上涨,对它的预期将过度乐观,"Capital Advisors旗下Capital Advisors Growth Fund联席投资组合经理Channing Smith称.

道琼工业指数.DJI收升16.42点,或0.12%,至13,194.10点;标准普尔500指数.SPX下滑1.67点,或0.12%,至1,394.28点.Nasdaq指数.IXIC小升0.85点,或0.03%,至3,040.73点.

银行股周二尾盘引领涨势,之前摩根大通(JPM.N)宣布将提高股息.银行股是推动标准普尔500指数今年录得11%涨幅的重要因素.KBW银行指数.BKX周三延续涨势,?高1.3%,今年已经累计上涨22%.

"摩根大通昨日的消息非常意外,因此对市场产生了异乎寻常的影响,给正寻找籍口上扬的市场提供了机会,"McCain表示.

美国联邦储备委员会(FED)周二表示,大多数美国大型银行通过了其年度压力测试,但也对包括花旗集团在内的几家未通过测试的银行予以点名.花旗股价日内跌3.4%至35.21美元.美联储的报告凸显出金融行业正在复苏.

美联储也预测未来几季经济将"温和增长",失业率逐步下降;其在1月时称预计经济会"小幅"增长.市场把美联储政策会议後声明措辞的改变视为调升了经济展望.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为74.5亿股,稍低於去年的日均78.4亿股.

围绕美国经济的乐观情绪升温,帮助提振美元兑日元升至11个月高点,兑欧元升至一个月高点.

美元上扬以及股市走强,凸显出投资者押注美国经济将持续复苏.

芯片制造商NXP Semiconductors(NXPI.O)升3.2%至25.66美元,之前高盛将该公司加入确信买入名单,并将其目标价上调至30美元.

不过在线游戏开发商Zynga Inc (ZNGA.O)回吐稍早涨幅,收跌0.2%至13.35美元.该股票早盘曾升至日内高点13.70美元.Zynga在盘前宣布二次发行最多4亿美元股票.(完)

--编译 于春红/李春喜;审校 母红

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