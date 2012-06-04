美股几收平盘 但欧债危机和美国数据转弱令大盘承压

* 标普500指数接近修正区域

* 德国总理默克尔提议建立更大范围的财政联盟

* Facebook触及日内新低

* 道指收挫0.1%,标普500指数涨0.01%,Nasdaq指数上扬0.5%

路透纽约6月4日电---美国股市周一收盘涨跌互现,标普500指数收盘基本持稳,对欧债危机和美国数据转弱的担忧令投资者对股市保持谨慎.

全球经济疲弱和欧债危机加剧的迹象使投资者紧张不已,他们抛售商品和股票等高风险投资,转而买入安全的公债.

上周五美股跌逾2%,道琼工业指数回吐年内涨幅.目前标普500指数年内仅上涨1.6%,接近修正区域,该区域较4月触及的近期高位至少低10%.

"我认为股市跌势有些太多太快了,就上周五的非农就业报告来说,市场反应可能有点过头,"D.A. Davidson & Co.首席市场策略师Fred Dickson称.

近期来说,"我们感觉股市将缓慢下跌,直到欧洲出现某种正面消息."

上周五公布的美国非农就业数据远低於预期.

周一公布的数据显示,美国4月工厂订单在过去四个月中第三个月下降,预期为增长0.2%.

德国总理默克尔正竭力推动更为积极的措施,其中包括建立一家中央机构以管理欧元区各国的财政,并赋予欧盟执委会、欧洲议会和欧洲法院新的重大权力.这也是提振市场的一个潜在因素.市场一直在静待解决欧债危机的举措出台.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)正倡导欧洲直接救助该国银行业,欧盟执委会对此表示道义上的支持,但德国对西班牙此举反应冷淡.

对欧债危机敞口最大的标普金融股指数.GSPF收跌1%.对经济敏感的标普工业指数.GSPI也回落1%,领跌大盘.

Nasdaq指数收涨,受助于亚马逊(AMZN.O)劲扬3.1%,报214.57美元.

道琼工业指数.DJI收跌17.11点,或0.14%,至12,101.46点;标准普尔500指数.SPX微升0.14点,或0.01%,至1,278.18点.Nasdaq指数.IXIC小涨12.53点,或0.46%,至2,760.01点.

市场的技术面仍然偏空,标普500指数上周五跌穿200日移动均线.不过,标普500指数近期处於能吸引买家的区域.

"鉴於下跌的幅度,市场接近超卖区域,"波士顿Delta Global Asset Management的首席技术策略师Bruce Zaro表示.

银行股方面,摩根士丹利(MS.N)承压,因债市将该公司视为垃圾级企业对待,借贷成本增加可能已令该行处於不利地位,即便评级尚未遭调降.该股自3月底以来累积劲挫41.9%.周一收跌2.9%,报12.36美元.

社交网站Facebook Inc (FB.O)走势仍然挣扎,触及首日挂牌以来的新低26.44美元.该股劲挫3%,报26.90美元.(完)

--编译/审校 于春红/母红

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