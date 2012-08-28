美股基本持平 成交量为年内最清淡之一

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
* 连续第二天成交清淡,投资人静待伯南克周五讲话
* 美国消费者信心意外下跌
* 6月房价升幅多於预期
* 道指跌0.2%,标普500指数微跌0.1%,Nasdaq指数收高0.1%
路透纽约8月28日电---美国股市周二几无变动,成交保持清淡,此前美国公布的经济数据良莠不齐,令投资人没有理由将注意力移离美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克周五的讲话.
伯南克将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的年会上发表讲话,且可能宣布刺激经济增长的新举措.不过,伯南克的讲话料将令市场继续预期美联储将出台第三轮购债计划,使市场继续猜测美联储行动的具体时间.
成交量为内年最低之一,周一成交量为今年迄今最低.8月份是传统的交投淡季,加之多数投资人离场观望,静待贝南克的讲话.
"我认为目前的市场走势对未来的走向没有很大的指导意义,"FAM Value Fund联席经理John Fox说,"因为没有什麽事件发生,人人都在等待周五贝南克的讲话."
全球经济放缓的最新迹象令更多央行刺激措施出台的预期增强.日本政府调降对该国出口导向型经济的评估,为2011年10月以来首见,因全球经济成长放缓,令出口和工业生产承受压力,且危及复苏前景.政府表示,美国和中国经济减速,加上欧债危机,造成这次的下调,并警告,全球经济进一步的放缓及市场剧烈震荡对日本经济构成风险.
美国经济谘商会周二表示,美国8月消费者信心意外下跌至九个月来的最低,因美国人对短期前景感到更悲观.
周二公布的一份备受关注的调查报告显示,6月美国独栋房屋价格连续第五个月上涨,进一步表明房市改善.6月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整後较前月上升0.9%,高於分析师预估的增长0.5%.
今日涨幅最大的个股包括,利盟国际LXK.N跳升13.7%,报21.62美元,该公司之前表示,将停止生产喷墨打印机,并裁员约1,700人,专注于获利更高的影像和软件业务.
NYSEArca电脑硬件指数.HWI收涨1.2%.惠普(HPQ.N)收跌1.8%,报16.90美元.喷墨打印机销售在公司收入中占很大比重.
道琼工业指数.DJI收跌21.68点,或0.17%,至13,102.99点;标准普尔500指数.SPX微跌1.14点,或0.08%,至1,409.30点.Nasdaq指数.IXIC小涨3.95点,或0.13%,至3,077.14点.
纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为46亿股,周一触及年内低位44.6亿股.年内迄今日成交量均值为66亿股.
在过去三周,标普500指数陷於十分狭窄的区间内,在1,400点寻获支撑,但未能在升穿4月高位1,422.38点後站稳.该水准为阻力位.自8月3日以来,标普500指数的涨跌幅度均未能超过1%.
其他上涨股中,PVH Corp (PVH.N)今年第三次上调全年获利预期,因预期欧洲业务将增长,旗舰品牌Tommy Hilfiger仍受到客户的青睐.该股攀升4.8%,报92.77美元.
腕表生产商Movado Group Inc (MOV.N)劲扬17.4%,报35.36美元,盘中触纪录高位36.11美元.该公司报告第二季获利增长,并第二次上调全年获利预估.
纽约证交所涨跌股之比为约4:3,Nasdaq市场约为14:9.(完)
--编译/审校 利棣儿/母红
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