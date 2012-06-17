美股收高 因预期全球央行或联手应对希腊大选後动荡市况

* 各大央行准备在希腊大选後维稳,安抚市场

* 美国经济数据逊於预期

* 道指收升0.9%,标普500指数上涨1%,Nasdaq指数收高1.3%

路透纽约6月15日电---美国股市周五收升,连升第二周,因投资人寄望如果周日希腊大选对市场带来动荡,全球主要央行将联合行动.

该消息扶助抵消了最新一轮美国疲弱经济数据显示经济成长乏力的影响.但交易商表现谨慎,且避险的美国公债周五也上涨.

原材料股.GSPM、能源股.GSPE和金融股.GSPF领涨,升幅为1%或更多.

20国集团(G20)官员周四对路透表示,如果希腊大选结果导致金融动荡,各主要央行准备通过提供流动性稳定市场.

该消息引发周四尾盘市场大涨.之後的有关欧洲央行暗示降息以及英国央行承诺向银行提供流动性的报导刺激了进一步的多头情绪.

Philadelphia Trust Co投资长Richard Sichel表示,"美国今日公布的经济数据乏善可陈.市场上涨看来是基於希望,而不是经济报告."

尽管股市上涨,避险美国10年期公债上扬18/32,收益率报1.579%.

道琼工业指数.DJI收高115.26点,或0.91%,至12,767.17点;标准普尔500指数.SPX收升13.74点,或1.03%,至1,342.84点.Nasdaq指数.IXIC上涨36.47点,或1.29%,至2,872.80点.

本周,道指升1.7%,标普500指数上涨1.3%.Nasdaq指数升0.5%.

西班牙的银行体系仍是令市场承压的问题之一,该国10年期公债收益率报6.92%,仍太接近7%水准,欧元区负债沉重的其他几个国家都是在公债收益率达到该水准而被迫寻求援助的.

一些投资人担心周日希腊的大选可能迫使该国退出欧元区,这种可能性造就了本周的动荡市况.

美国纽约联邦储备银行周五公布,美国6月纽约联邦储备银行制造业指数为2.29,路透预估为13.0,5月修正後为17.09.汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,美国6月消费者信心指数初值为74.1(路透调查预估为77.5),5月终值为79.3.

包括周四初请失业金人数意外增加等近期经济指标直指美国经济成长迟滞.但美国股市近几个月大致因应欧洲情势发展而动,未受国内数据疲弱影响.

美国经济数据乏善可陈,加之希腊选举後可能引起市况动荡,或令美联储在下周三结束为期两日的货币政策会议後暗示更多刺激措施以应对经济成长放缓的机率增加.

纽约证券交易所和Nasdaq市场上涨股和下跌股比都超过2:1.

纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为约75亿股,高於68.4亿股的今年迄今日成交均值.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。