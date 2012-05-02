美股道指和标普500指数收跌

* 民间就业数据不及预期,工厂订单大幅减少

* 房屋建筑类股接近四年高位

* Chesapeake Energy重挫15%

* 道指收跌0.1%,标普500指数收挫0.3%,Nasdaq指数上扬0.3%

路透纽约5月2日电---美国股市周三收盘涨跌互现,标普500指数和道指小幅收跌,因数据显示4月民间就业人口增幅为七个月来最低,引发市场忧虑周五将公布的非农就业报告也将令投资者失望.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国4月民间部门就业人数增加11.9万人,远低於预期.路透调查分析师预估为增加17.7万人.数据引发市场传言周五的非农就业报告将显示4月就业岗位仅增加12.5-15万个,远低於路透调查得的出17万个的分析师一致预期.

"如果参与复苏的人越来越少,这暗示我们不得不解决经济基本面的疲弱,而迄今巨决策者的答案只是宽松信贷.我认为我们需要更多的举措,"芝加哥Harris Private Bank的首席投资长Jack Ablin表示.

欧洲公布的数据也很低迷.欧元区制造业活动上月再度萎缩,采购经理人指数跌至2009年6月以来最低.

能源股在标普500指数10大类股中跌幅居首,受累于Chesapeake Energy Corp (CHK.N)重挫14.6%,报16.74美元.标普能源股指数.GSPE收跌1.6%.

Chesapeake今日为纽约证交所成交最活跃的个股,因该公司报告的季度业绩令人失望,且路透报导该公司发布有关董事长商业利益的新披露.

道琼工业指数.DJI收跌10.75点,或0.08%,至13,268.57点;标准普尔500指数.SPX收挫3.52点,或0.25%,至1,402.30点.Nasdaq指数.IXIC上涨9.41点,或0.31%,至3,059.85点.

道指周二在强劲的制造业数据公布後触及四年高位,而标普500指数未能在1,400点阻力位上方录得像样的涨幅.年内迄今标普500指数仍上扬逾11%.

尽管强於预期,但美国3月工厂订单录得三年来最大月度降幅,这也加重市场的负面基调.

"市场需要的是经济状况并未恶化的迹象.成长的确缓慢,但仍在成长,"纽约ITG衍生品销售和交易部董事Ralph Edwards表示.

英特尔(INTC.O)继续攀升,触及2004年来最高,这扶助推高Nasdaq指数.交易商将资金持续流入科技大盘股视为利好迹象.许多投资者认为英特尔估价被低估.该股周三收涨0.8%,报29.18美元.

Chesapeake Energy今日成交量为纪录最高,为1.453亿股.

该公司报告的季度获利令投资者失望,分析师称因低价天然气产量高於预期,尽管公司寻求减产.

路透还报导称,该公司董事长兼首席执行长Aubrey McClendon经营一家2亿美元的对冲基金,该基金交易的商品与Chesapeake生产的产品相同.Chesapeake周二表示,将任命他人取代McClendon出任董事长一职.

房屋建筑商股上扬,道琼房屋建筑商指数.DJUSHB升至近四年高位.交易商称,两位民主党议员和联邦住房金融局就免除抵押贷款本金问题展开的争论暗示要求推出类似举措的呼声越来越高.

美国第二大房屋建筑商PulteGroup Inc (PHM.N)劲扬2.4%,报10.27美元.

业绩消息方面,药店营运商及药品福利管理公司CVS Caremark Corp (CVS.N)收涨2.7%,报45.92美元,该公司之前公布第一季营收猛增,且上调获利预期.

青少年服饰零售商American Eagle Outfitters Inc (AEO.N)飙升16.8%,报20.90美元,因该公司上调获利预期.

根据汤森路透数据,截至周三上午,在已公布业绩的350家标普500指数成份股企业中,70%的业绩超过预期.

女性服饰零售商Ascena Retail Group Inc (ASNA.O)将以全现金交易收购Charming Shoppes Inc (CHRS.O).後者估价猛涨23.9%,报7.31美元.Ascena急升10.4%,报21.06美元,该股为Nasdaq市场交投最活跃的个股.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为64亿股,低於67.6亿股的今年日成交均值.

纽约证交所涨跌股之比为约2:3,Nasdaq市场约为3:2.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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