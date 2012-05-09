美国股市收低 尾盘削减跌幅

* 希腊将获得救助资金,助力美股削减跌幅

* 标普500指数10个板块中8个板块收低

* 迪士尼公布获利上升後,股价触及历史高位

* 道指收低0.8%,标普500指数跌0.7%,Nasdaq指数降0.4%

路透纽约5月9日电---美国股市周三收低,过去六个交易日中第五天下跌,因投资者关注欧洲动荡形势,但有关希腊将获得最新救助资金的消息扶助美股尾盘削减跌幅.

午後交易时段,Nasdaq指数短暂转至平盘上方,标准普尔500指数升至平盘,此前消息称,希腊将获得52亿欧元的紧急救助.

欧洲不安局势导致美股下滑,更多投资者对冲股市潜在的进一步下跌.道琼工业指数为连续第六日下滑,标普500指数触及两个月低点,随後削减跌幅.

"进行市场交易十分困难.我建议我的客户一直对冲到7月,因为可能一段时间内出现像今日的大幅波动."嘉信理财交易与衍生品部门董事Randy Frederick表示.

芝加哥期权交易所(CBOE)波动指数上升5.8%至20.15,创两个月来最高收盘水准.

10年期西班牙债券收益率升穿6%,对投资者而言为是个棘手的水准.此前西班牙表示,将要求银行业为房地产贷款进一步计提约350亿欧元(454.8亿美元)拨备.大量银行亏损已引发该国可能需要国际救助的担忧.

尽管标普500指数尾盘反弹,但10个板块中有8个板块收低,纽约证券交易所(NYSE)的涨跌股之比为约1:2.

道琼工业指数.DJI收低97.03点,或0.75%,至12,835.06点;标准普尔500指数.SPX收低9.14点,或0.67%,至1,354.58点.Nasdaq指数.IXIC下滑11.56点,或0.39%,至2,934.71点.

标准普尔金融股指数.GSPF收低1.1%,受西班牙银行业消息打压.

西班牙国际银行的美国上市股票STD.N大跌6%,报6.01美元.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收於四个月来最低位.

迪士尼周二稍晚公布季度获利优於预期,因主题公园游览人数及有线电视广告营收增加.迪士尼周三收高1.6%,报45.02美元,稍早触及纪录高位45.80美元.

百货连锁店Macy's Inc (M.N)获利超过预期,但其股价下跌3.7%,报38.05美元,因其未提高财测,令人失望.

根据汤森路透数据,截至周三早上,标准普尔500家成分股中已有441家公布了业绩,其中66.7%的业绩超过了预期,这低於业绩期开始时逾80%的比例.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为77.9亿股,高於约68亿股的日均成交量.(完)

--编译 王翔琼/于春红;审校 利棣儿

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