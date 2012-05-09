美国股市收低 尾盘削减跌幅

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
* 希腊将获得救助资金,助力美股削减跌幅
* 标普500指数10个板块中8个板块收低
* 迪士尼公布获利上升後,股价触及历史高位
* 道指收低0.8%,标普500指数跌0.7%,Nasdaq指数降0.4%
路透纽约5月9日电---美国股市周三收低,过去六个交易日中第五天下跌,因投资者关注欧洲动荡形势,但有关希腊将获得最新救助资金的消息扶助美股尾盘削减跌幅.
午後交易时段,Nasdaq指数短暂转至平盘上方,标准普尔500指数升至平盘,此前消息称,希腊将获得52亿欧元的紧急救助.
欧洲不安局势导致美股下滑,更多投资者对冲股市潜在的进一步下跌.道琼工业指数为连续第六日下滑,标普500指数触及两个月低点,随後削减跌幅.
"进行市场交易十分困难.我建议我的客户一直对冲到7月,因为可能一段时间内出现像今日的大幅波动."嘉信理财交易与衍生品部门董事Randy Frederick表示.
芝加哥期权交易所(CBOE)波动指数上升5.8%至20.15,创两个月来最高收盘水准.
10年期西班牙债券收益率升穿6%,对投资者而言为是个棘手的水准.此前西班牙表示,将要求银行业为房地产贷款进一步计提约350亿欧元(454.8亿美元)拨备.大量银行亏损已引发该国可能需要国际救助的担忧.
尽管标普500指数尾盘反弹,但10个板块中有8个板块收低,纽约证券交易所(NYSE)的涨跌股之比为约1:2.
道琼工业指数.DJI收低97.03点,或0.75%,至12,835.06点;标准普尔500指数.SPX收低9.14点,或0.67%,至1,354.58点.Nasdaq指数.IXIC下滑11.56点,或0.39%,至2,934.71点.
标准普尔金融股指数.GSPF收低1.1%,受西班牙银行业消息打压.
西班牙国际银行的美国上市股票STD.N大跌6%,报6.01美元.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收於四个月来最低位.
迪士尼周二稍晚公布季度获利优於预期,因主题公园游览人数及有线电视广告营收增加.迪士尼周三收高1.6%,报45.02美元,稍早触及纪录高位45.80美元.
百货连锁店Macy's Inc (M.N)获利超过预期,但其股价下跌3.7%,报38.05美元,因其未提高财测,令人失望.
根据汤森路透数据,截至周三早上,标准普尔500家成分股中已有441家公布了业绩,其中66.7%的业绩超过了预期,这低於业绩期开始时逾80%的比例.
纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为77.9亿股,高於约68亿股的日均成交量.(完)
--编译 王翔琼/于春红;审校 利棣儿
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