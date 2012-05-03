美股收低 静待非农就业报告出炉

* 服务业增速放缓,对非农就业数据的预期值降低

* Green Mountain股价暴跌近50%,公司公布的营收不及预期

* 大部份零售商4月销售低於预期,零售股下跌

* 道指收跌0.5%,标普500指数收挫0.8%,Nasdaq指数下滑1.2%

路透纽约5月3日电---美国股市周四下跌,因美国数据为经济复苏带来好坏不一的信号.明日美国将公布非农就业报告.Green MountainGMCR.O公布疲弱的业绩後股价暴跌.

美国服务业增速放缓慢于预期的消息主导日内交易.零售股下滑拖累大盘走软,此前包括Target Corp (TGT.N)和Gap Inc (GPS.N)在内的多家连锁店4月销售低於预期,股价均下跌.

本周市场下调对周五出炉的非农就业报告预估.现在交易商预期,美国4月就业岗位增加12.5-15万个,低於17万的路透调查预估值.一交易商说,甚至有预估增幅将不足10万个.

不过,标普500指数仍接近四年新高,但升穿1,400点水平的阻力位仍遇困难.

RBC Capital Management股票交易部主管Ryan Larson说,市场对近期经济疲弱的迹象无甚反应,暗示一些投资人正押注如果经济数据转差,美联储将推出更多货币宽松政策.

"我们回到'坏数据就是好数据'的情况,"Larson谈到华尔街对令人沮丧的美国经济数据认知的最新变化."市场认为美联储主席贝南克及与他意见一致的美联储官员将不得不采取行动."

Mountain Coffee Roasters股价暴跌47.8%,至25.87美元,上日公司公布的营收预估大幅低於预期,是三个季度内的第二次.该股对Nasdaq 100指数.NDX拖累最大.

道琼工业指数.DJI收跌61.98点,或0.47%,至13,206.59点;标准普尔500指数.SPX收低10.74点,或0.77%,至1,391.57点.Nasdaq指数.IXIC下跌35.55点,或1.16%,至3,024.30点.

周四标普500指数下跌後已接近其50天移动均线切入位大约1,386.48点.标普500指数已回吐从4月10日收盘低位1,358.59反弹所录得升幅的大约50%.

标普500指数4月下跌,为去年11月来首个月度下跌,因美国数据持续疲弱,加之欧债危机加剧.

周四零售股下跌,因多家大型连锁店4月销售弱於预期.这是消费者支出疲弱的迹象.

Gap Inc (GPS.N)股价跌1.6%,报28.67美元Target Corp(TGT.N)收低2.5%,报56.55美元.标普零售指数.RLX下滑0.9%.

上周美国初请失业金人数跌幅为2011年5月来最大,周三公布的民间就业报告较疲弱.

美国供应管理协会(ISM)周四公布,4月非制造业指数为53.5,预估为55.5.3月为56.0.ISM美国4月非制造业投入物价分项指数为2009年7月以来最低,4月非制造业就业分项指数为12月以来最低.

该报告和周二ISM制造业报告形成鲜明对照,当天公布4月制造业活动加速.

通用汽车(GM.N)跌2.4%,报22.37美元,此前分析师称,通用汽车对北美市场的财测暗示了年内首九个月的业绩将逊於预期.

保险商Health Net Inc HNT.N急挫24.9%,至27.26美元,公司公布的获利逊於预期,且下调财测.

根据汤森路透数据,截至周四上午,在已公布业绩的391家标普500指数成份股企业中,68.3%的业绩超过预期.

企业并购消息方面,荷兰食品和化学品集团DSM (DSMN.AS)同意以3.6亿美元买入医疗设备制造商Kensey Nash Corp KNSY.O.消息带动Kensey Nash股价暴涨32.1%,至38.33美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为68.2亿股,高於约67.6亿股的日成交均值.

纽约证交所涨跌股之比为3:7,Nasdaq市场约为1:3.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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