美股全面下跌 受累于货币政策预期和西班牙债务问题

* 芯片制造商拖累Nasdaq指数走低;Sandisk大跌

* 标准普尔500指数跌破14日移动均线,为一个月首次

* 西班牙公债收益率上扬,因赤字问题加剧

* 道指和标普500均下跌1%左右,Nasdaq指数挫1.5%

路透纽约4月4日电---美国股市周三连续第二日收跌,投资者权衡美联储不再提供货币政策刺激後的市场表现,以及西班牙公债标售结果疲弱暗示欧洲央行再融资的影响正在消退.

盘中有大量抛售活动,此前标准普尔500指数中10个分类指数有九种下挫,其中金融、材料和科技类股领跌.(其他)各指数也纷纷挫跌.标准普尔金融类股下跌了1.6%.通常对欧洲局势较为敏感的摩根士丹利重挫3.5%,报18.69美元.

标准普尔500指数跌破14日移动均线,为一个月内首次.该指数在过去的12个交易日内有八天均下跌.Nasdaq指数录得去年12月14日迄今最高单日跌幅.

"过去两年多以来,给经济和金融市场带来重要支持的就是刺激政策,要是没了它,还很难讲经济是否能够自行恢复."Robert W. Baird & Co首席投资分析师Bruce Bittles表示.

西班牙借贷成本在公债标售中跳涨,引发市场担心欧洲央行(ECB)两次较长期再融资操作(LTRO)给负债沉重的二线国家带来的正面作用有可能消失.

自欧洲央行的刺激措施减轻了欧元区银行业的融资压力後,美国投资者所担心的一个问题也得到缓解,股票市场即稳步上涨.

美国联邦储备委员会(FED)周二发布最新会议记录继续在市场发酵.该记录显示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)对於推出更多货币刺激政策越发意兴阑珊.

道琼工业指数.DJI收跌124.80点,或0.95%,至13,074.75点;标准普尔500指数.SPX收挫14.42点,或1.02%,至1,398.96点.Nasdaq指数.IXIC回落45.48点,或1.46%,至3,068.09点.

迹象显示,美国经济在第一季出现好转,帮助市场今年录得上涨.不过目前投资者日益认为,部分可能是因冬季温和天气.标普500自10月初以来上涨了近30%,而投资者态度则在第二季经济数据公布前转为谨慎.

"目前经济需作出证明,第一季的数据是由於气候因素还是真实可靠?这需要五到六周的时间才能找到答案."

大宗商品锐挫.铜下跌了逾3%,为近两个月来最大单日跌幅.黄金则跌至近三个月低位.大宗商品用於对冲通货膨胀和货币刺激政策下的美元贬值现象.

这打压标普材料类股下滑1.4%,追踪在纽约上市的16家金矿商的ARCA Gold Bugs指数下滑4.3%.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国3月民间部门就业人数增加20.9万人,表明劳动力市场正在持续走强,但不足以提振投资者情绪.

一些投资者警惕过度解读疲态,称市场在大涨之後需要有进行整固的理由,基本面情况虽然并不鼓舞人心,但至少很稳固.

这在CBOE波动率指数中有所显现,其在穿升50日移动均线处的阻力位之後,无法持续升势.该指数触及近一个月来的最高17.74,随後回落.

"似乎波动率指数不会持续这种突破,因而市场目前可能没有对大幅下挫做好准备,"Stifel Nicolaus期权市场策略师Elliot Spar称.

穆迪将美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)及其金融部门通用金融(奇异资融,GE Capital)评级分别下调一个级距,称存在与通用金融融资模式相关的"实质风险".通用股价下降1.1%至19.74美元.

麦当劳(MCD.N)跌1.9%至97.48美元,此前高盛移除其"确信买入"名单,并把目标价下调至110美元.

半导体类股打压Nasdaq,快闪记忆体(闪存)制造商SanDisk CorpSNDK.O挫跌11.1%至44.51美元,此前该公司警告称,手机制造商需求疲弱以及供给过量所导致的产品价格下跌正在损及该公司营收和利润率.

费城半导体指数.SOX跌2.2%.

成交量清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场成交量为约68.2亿股,低於去年78.4亿股的日均值.(完)

--编译 洪曦/王翔琼;审校 母红

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