美股Nasdaq指数受科技股带动收高

* 科技股的升幅最大,Facebook股价再次扬升

* 分析师称希腊大选结果"不可能改变形势"

* 西班牙公债收益率触及及欧元面世来的最高位

* 道指收跌0.2%,标普500指数上涨0.1%,Nasdaq指数收高0.8%

路透纽约6月18日电---美国股市周一涨跌互见,Nasdaq指数升近1%,受苹果和其他大型科技股上涨提振.但忧虑欧债危机可能进一步恶化,抑制了大盘涨势.

券商的正面评论提振eBay (EBAY.O)涨4.5%,报42.49美元,Groupon Inc (GRPN.O)飙升10.8%,报11.15美元.苹果(AAPL.O)攀升2%,报585.78美元,为Nasdaq指数贡献约一半的涨幅.

标普500指数小升,在约1,347点的50天移动均线切入位上下波动,而道指收低.

希腊支持纾困的政党在周末大选中胜出,扫除欧元区面临的一道障碍.但不断攀升的西班牙和意大利公债收益率巩固了对欧洲还未能控制其债务危机的观点.

希腊大选"不可能改变形势,且未能缓解欧洲仍面临的更大问题,"Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini说.

希腊新民主党的一位高级官员向路透表示,希腊将在周二组建政府.保守派的新民主党在周日大选中胜出,该党支持希腊获取的国际纾困计划.

但希腊前景仍有冲突迹象.希腊保守派新民主党领袖萨马拉斯(Antonis Samaras)承诺对希腊获得国际援助方案的决心,但也表示,可能不得不作出"一些必要的修改".

而德国总理默克尔则称,任何对已经达成协议的改革承诺的松动都是不能接受的.

希腊选举结果也未能缓解危机蔓延的担忧,意大利和西班牙公债收益率均上涨.西班牙10年期公债收益率升穿7%关口,多个负债沉重的欧元区国家都是在其10年期公债收益率升穿该水准後被迫寻求援助的.

欧洲当局也已同意向西班牙受困的银行业提供1,000亿欧元的救助.

在美联储为期两日的货币政策会议前,市场人士也不愿押注,投资人的焦点是看美联储是否会在周三的货币政策声明中宣布新的刺激措施.

"由於美联储周三货币政策声明是个未知数,市场不希望有任何超前动作."Luschini称.

道琼工业指数.DJI收跌25.35点,或0.20%,至12,741.82点;标准普尔500指数.SPX收升1.94点,或0.14%,至1,344.78点.Nasdaq指数.IXIC上涨22.53点,或0.78%,至2,895.33点.

上周四和周五,美股上扬,因消息称多个主要央行在希腊选举後将在必要时采取措施稳定市况.因此,选举消息的利多因素已经被消化.标普500指数在过去两周大涨5.1%.

周一,能源股指数.GSPE跌0.8%,为标普500指数内表现最差板块.美国原油期货大跌1%,在过去七周内有六周下滑.

欧股则回吐稍早升幅,收平,泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3微升0.04%.

科技股中,Facebook (FB.O)签署协议收购Face.com,Facebook收高4.7%,报31.41美元,在过去三个交易日猛涨约16%.

鞋履零售商DSW Inc (DSW.N)发布季度财测逊於分析师预期,该股急挫11.3%,报52.13美元.

纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为约57.8亿股,低於78.4亿股的去年日成交均值.

纽约证券交易所约57%的股票收高,Nasdaq市场上涨股和下跌股数量则大致相当.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 于春红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。