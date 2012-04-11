美股结束五天跌势收高 美铝劲扬

* 美铝大涨,此前公布获利令人意外

* 美联储褐皮书:汽油价格上涨引发对经济成长的忧虑

* 诺基亚ADR大挫,此前公司发出盈利预警

* 道指升0.7%,标普升0.7%,Nasdaq升0.8%

路透纽约4月11日电---美国铝业为业绩期打响头炮,扶助美国股市周三反弹,结束了五日连跌,标普500股指在此轮跌势中破了关键技术支撑水准.

股市尾盘回吐涨幅,因美国联邦储备委员会(FED)称能源价格上涨引发对经济成长的忧虑.亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,只有经济形势大幅恶化,美联储才会推出更多刺激政策.

经济成长题材板块引领大盘上涨,因其股价近来下跌,吸引了逢低买盘.标普金融类股.GSPF升1.6%.美国银行(BAC.N)升3.7%至每股8.86美元.

美国铝业(ALCOA)(AA.N)升6.3%,至9.90美元.上日公司公布第一季获利令市场意外,缓解了有关财报季恐疲软的忧虑.

"期望值很低,因此财报季开局乐观是一个很好的信号,"Harris Private Bank投资长Jack Ablin说."这意味着,我们本周能够全面得知各行业表现如何,在此之前我们可能会按兵不动."

标普500股指周二收於50日移动均线切入位下方,为12月以来首见.该水准周三成为了股指反弹的技术阻力位.标普50日移动均线切入位现在1,373点附近,接近周三日高.

谷歌(GOOG.O)、摩根大通(JPM.N)和富国(WFC.N)均定於本周稍晚公布业绩.

道琼工业指数.DJI收高89.46点,或0.7%,至12,805.39点;标准普尔500指数.SPX收涨10.12点,或0.74%,至1,368.71点.Nasdaq指数.IXIC上扬25.24点,或0.84%,至3,016.46点.

周二标普500指数录得四个月来单日最大百分比跌幅.投资人将判断此次下跌是否为错过今年首三个月股市上涨的投资人提供了一次入市机会.

美联储周三表示,美国经济在冬季的最後几个月继续温和成长,但汽油和其他能源产品价格持续上涨开始令全国的生产商和消费者感到担忧.

欧洲央行(ECB)执委科尔周三的讲话缓和了欧元区忧虑.科尔表示,"我们有一项干预工具,即证券市场计划(SMP),最近并未使用这项工具,但它还是存在."

玻璃器皿制造商Owens Illinois (OI.N)大涨6.9%,至23.52美元,此前该公司预期其第一季获利将增长35%.

形成对照的是,在美国上市的诺基亚(NOK.N)暴跌15.7%,至4.24美元,此前该公司警告今年前两个季度手机业务将出现亏损,因该公司苦於推陈出新.

偏空的分析师预料後市将进一步下跌,随着欧债危机再次浮现及美国经济数据回软,涨势过度的股市已无法站稳脚跟.

成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约63.1亿股,低於78.4亿股的去年日成交均值.

纽约证交所和Nasdaq市场均有超过四分之三的股票上涨.(完)

--编译 梁睿雪/利棣儿;审校 李军

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