（更正）美股创下今年内表现最佳一天 银行股领涨大盘

(更正:因译文有误,内文第七段应为,"Nasdaq指数和道琼工业指数在同一天分别收在3,000点和13,000点上方,周二是第一次",非"Nasdaq指数和道琼工业指数周二首次分别收於3,000点和13,000点以上")

* Nasdaq指数收於2000年11月以来最高,道琼工业指数收於2007年12月以来最高

* 美国2月零售销售创下五个月来最大升幅

* 银行类股涨幅最大,摩根大通将提高股息

* 道指涨1.7%,标普500指数升1.8%,Nasdaq指数劲扬1.9%

路透纽约3月13日电---美国股市周二大涨,创下今年内表现最佳一天,摩根大通宣布将上调股息,尾市时进一步推涨大盘.

股市全天上涨,因美国零售销售数据优於预期,而且美国联邦储备委员会(FED)政策声明措辞较为温和,指称近期金融市场紧张状况正在缓解.

标准普尔500指数收於2008年6月以来首见的高位,暗示市场预计未来几个月美国经济将进一步走强.该指数今年迄今已累计涨11%,已连升五个交易日,料将继续上扬.

银行类股领涨大盘,摩根大通(JPM.N)劲升7%,报43.39美元,是道琼工业指数涨幅最大个股,此前该银行表示,将提高股息并推出150亿美元股票回购计划.美国银行(BAC.N)大涨6.3%,报8.49美元,标准普尔金融股指数.GSPF攀升3.9%.

"金融类股推动大盘快速上涨,"波士顿Cabrera Capital Markets Inc资深股票交易商Larry Peruzzi称,"而过去几年该类股一直是大盘的拖累."

Nasdaq指数触及3,039.89点的当日高位,这是2000年11月以来最高点.

Nasdaq指数和道琼工业指数在同一天分别收在3,000点和13,000点上方,周二是第一次.

标准普尔500指数升至1,390点上方,其将突破1,400点,可能将带来更多买家.标准普尔500指数触及1,396.13点,为2008年6月以来最高盘中水准.

"我们看到的走势可能将继续,"波士顿Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy称.

他补充称,尽管股市上扬,但他认为股市没有被高估.这位首席市场策略师帮助管理5,710亿美元资产.

"人们目前需要加码股票,"他称,"由於没有坏消息,我认为大盘不会出现重大回调."

CBOE波动率指数.VIX徘徊於2007年中期以来首见水准附近,凸显了市场的乐观情绪.其14日移动均线处於去年6月以来最低水准.

道琼工业指数.DJI收升217.97点,或1.68%,至13,177.68点;标准普尔500指数.SPX大涨24.86点,或1.81%,至1,395.95点.Nasdaq指数.IXIC劲扬56.22点,或1.88%,至3,039.88点.

美联储表示,尽管经济仍然面临较大下行风险,但正在"温和扩张".美联储对经济扩张的评估与1月声明相同.

美国数据再次表明国内经济正在缓慢改善,尽管汽油价格上涨,2月零售销售仍录得五个月来最大增幅.

PHLX房屋类指数.HGX触及自2010年5月以来最高,KBW银行指数.BKX也触及七个月高位.

欧洲区财长最终批准了希腊的第二次纾困,而周二公布的一项调查显示,3月德国分析师和投资者信心大幅超出预期,升至2010年6月来最高,支撑了德国经济正站稳脚跟的希望.

欧盟、日本和美国已正式要求世界贸易组织(WTO)解决与中国在稀土等原材料出口方面的争端.

中国方面则称限制稀土出口是出於环保方面的考虑,并称将会为其政策辩护.

稀土矿商MolycorpMCP.N的股价大涨3.2%至30.82美元,该公司拥有一处中国境外的稀土项目.今年以来该公司股价日波动幅度至少在4%以上已经有10多次.

尽管有乐观的零售数据,Urban Outfitters Inc (URBN.O)的股价仍收低5.3%至27.95美元,因上日该公司称预计利润率将继续受到挤压.该公司股价在标普500指数中跌幅居前.

纽约证交所近五分之四的公司股价收涨,在Nasdaq四分之三的股票收於平盘上方.

市场成交量清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为75.1亿股,低於去年的日均78.4亿股.(完)

--编译 于春红/李春喜;审校 利棣儿/母红

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