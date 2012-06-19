美股收高 受美联储将采取更多刺激措施希望提振

* 景气类股在美联储周三发布政策决定前上涨

* 德国称在G20峰会上没有讨论救助基金购买债券

* 甲骨文发布业绩後攀升

* 道指收高0.8%,标普500指数上涨1%,Nasdaq指数收高1.2%

路透纽约6月19日电---美国股市周二收高,在美国经济复苏之路崎岖不平且欧债危机恶化之际,市场寄望美国联邦储备委员会(美联储,FED)决策者将推出刺激措施.

标普500指数在6月4日触及五个月盘中低点後已反弹7.2%,周二该指数收在50日移动均线切入位1,346.90点之上,为七周内首见.但如果周三美联储会议结果令市场失望,市场很可能在大涨後回落.

"投资人期盼美联储明日会作出某种形式的回应,因此买入或回补空头."纽约ING Investment Management资产配置部门主管Paul Zemsky表示,"市场有失望的风险."

经济成长相关股份领涨,标普原材料股指数.GSPM大涨2%,金融类股.GSPF升1.7%,美国钢铁(X.N)跳升9.5%,报20.15美元,美国银行(BAC.N)大涨4.5%,报8.11美元.

市场仍在关注欧洲情势发展.德国企业信心大跌,加之西班牙公债收益率居高不下,也令欧洲政策制定者追加刺激措施的希望升温.

英国媒体之前报导,德国总理默克尔准备利用欧洲两大救助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)来购买意大利和西班牙等国债券.

一德国政府官员向路透表示,在本周G20墨西哥峰会上没有讨论利用欧洲的救助基金购买欧元区受困成员国公债.

道琼工业指数.DJI收升95.51点,或0.75%,至12,837.33点;标准普尔500指数.SPX收升13.20点,或0.98%,至1,357.98点.Nasdaq指数.IXIC上涨34.43点,或1.19%,至2,929.76点.

周二,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两日的货币政策会议.市场愈发预期美联储可能延长其"卖短买长"操作,以拉低长期借款成本.

西班牙政府公债收益率小幅下滑,此前该国成功标售30亿欧元国库券,因较高的收益率吸引了投资人.但其10年期公债收益率仍在7%之上,投资人担心西班牙这一欧元区第四大经济体在不靠外部援助的情况下还能坚持多久.

甲骨文ORCL.O大涨3.1%,报27.96美元,昨日该公司公布的季度盈利胜预期,且较计划提前三天发布业绩.

Walgreen Co WAG.N重挫5.9%,报30.09美元,此前该公司发布季度业绩,并称将以67亿美元收购Alliance Boots ABN.UL 45%股权.

联邦快递(FDX.N)大涨2.8%,报91.01美元,之前该公司发布第四季业绩,并发布首季和2013年度财测.

纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为约67亿股,低於78.4亿股的去年日成交均值.

纽约证券交易所上涨股和下跌股比约为5:1,Nasdaq市场上涨股和下跌股比略高於3:1.(完)

--编译 李军;审校 母红

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