美股标普500录得3月中旬以来最好单周表现

* 工业股表现滞後,因投资者转向防御类股票

* 美国5月消费者信心指数录得2007年10月迄今最高水准

* 道指下跌0.6%,标普500指数收低0.2%,Nasdaq指数下跌0.1%

路透纽约5月25日电---美国股市周五下跌,但录得四周来首周上涨,此前鉴於围绕欧洲的不确定性仍然存在,投资者在长周末前不愿买入.

标准普尔工业股指数.GSPI跌幅居前.同时谷歌(GOOG.O)等科技业巨头也拖累Nasdaq下挫.

有关希腊的警告令投资者保持小心.标准普尔下调西班牙五家银行评级,以及一位消息人士对路透表示Bankia(BKIA.MC)寻求240亿美元国家救助後,亦令投资者态度谨慎.不过,美国5月消费者信心数据帮助遏制悲观情绪.

波音(BA.N)和雪佛龙(Chevron)CHV.N在道指成分股中跌幅居前,之後是卡特彼勒(CAT.N),均在清淡交投中下跌逾1%.

谷歌下挫2%至591.53美元,令Nasdaq承压.

标准普尔指数中,仅有公共事业.GSPU以及电信类股.GSPL上涨.它们均被看作是防御型股票.

"市场在(阵亡将士纪念日)前缺乏方向且警惕,缺乏一致性,尽管看似在经过几周下跌後,有人逢低入场."National Securities首席市场分析师Donald Selkin表示.

"欧洲问题仍构成威胁,(我们)只是希望局面不要变得更糟."

比利时副首相瑞德斯周五表示,若各国央行和企业对希腊退出欧元区无从准备,将是犯下严重的错误.

据知情人士的消息,法国银行业者已加快了应对有国家退出欧元区的准备,纷纷拟定应急计划.

道琼工业指数.DJI收跌74.92点,或0.6%,至12,454.83点;标准普尔500指数.SPX收挫2.86点,或0.22%,至1,317.82点.Nasdaq指数.IXIC回落1.85点,或0.07%,至2,837.53点.

美国股票市场将在周一因假期休市.

本周标普500指数上涨1.7%,终结该指数连续三周的跌势,且录得3月中以来最好单周表现.道指本周上扬0.7%.Nasdaq攀升2.1%.整周均交投震荡,通常在收盘前走势出现反转.

即便标准普尔500指数自4月末以来累计下跌5.7%,但考虑到巴西,俄罗斯和欧洲二线国家均陷入熊市,且许多欧洲核心国家的股市也已全部回吐今年录得的涨幅,该指数的表现仍相对不错.

今年迄今,标准普尔仍累计上涨4.8%.

周五电信服务类股是标准普尔500指数中涨幅最大的版块.这表明投资者正在买入防御性美股,以寻求避险,或许就像资金从风险较高的新兴市场和欧洲撤回一样.标准普尔电信指数.GSPL上涨0.3%.

上周末,标准普尔500指数曾测试1,290点处的支撑位,本周已小幅远离该水准.部分分析师预计,该股指将测试位於1,281点处的200日移动均线切入位,而且可能跌穿该水准.

波音(Boeing)(BA.N)下跌1.9%,收报70美元,令周五道指严重承压.雪佛龙(Chevron)(CVX.N)下滑1.2%,报98.86美元.卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)下跌1.6%,收报89.94美元.

Chesapeake Energy Corp(CHK.N)上涨1.5%,报15.81美元,为连续第二日上涨,此前该公司宣布,已开始出售位於怀俄明州和科罗拉多州50万英亩的地块.

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,美国5月消费者信心指数终值为79.3,为2007年10月以来最高,路透调查预估为77.8.市场对此反应冷淡.

数位券商表示,摩根士丹利周四致电告知他们,上周Facebook(FB.O)首次公开发行(IPO)发生技术故障,导致承销商摩根士丹利将对Facebook数以千计的交易进行调整,确保上周五Facebook首秀时未成交的限价卖单以每股不超过42.99美元的价格执行.

Facebook股价下跌3.4%,报31.91美元,接近周二所及历史低位30.94美元.

成交量清淡,纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约47.8亿股,远低於78.4亿股的去年日成交均值.

纽约证券交易所和Nasdaq市场均约半数的股票收高.(完)

--编译 洪曦/兰秀娟;审校 母红

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