美国股市收高 但人气仍然低迷

* 美国服务业指数略超预期

* 欧元区主要经济体下滑--调查

* Facebook股价跌至25.87美元的新低

* 道指收高0.2%,标普500指数涨0.6%,Nasdaq指数上扬0.7%

路透纽约6月5日电---美国股市周二上扬,扳回上周部分跌幅,此前数据显示美国5月服务业改善,盖过了投资者对欧元区债务危机的担忧.

金融类股位列表现最佳类股之列.标普500金融类股指数.GSPF上扬1.7%,明显强於其他行业.

美国银行(BAC.N)上涨2.9%,报7.10美元.摩根大通(JPM.N)劲扬3.2%,报31.98美元.不过,金融类股自5月初以来已下挫了13%.

此次反弹预计将只是暂时的,由於欧债危机的关系,市场人气依旧偏空,近期一系列数据显示,美国经济成长慢于预期.

市场可能也为负面消息作好准备.欧洲央行(ECB)将在周三召开会议.美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克周四将在一国会委员会就经济作证.

"如果市场进一步上扬,那麽我不会感到意外.不过这种涨势可能会很快就消散.问题是,你是否真的愿意冒险进行回报微不足道的投资?"TEAM Financial Asset Management资产组合经理James Dailey称.

"市场还没有出现过真正意义上的卖家恐慌,未来这有可能发生."

如果欧洲央行在本周稍後举行的政策会议上暗示将采取措施减轻该地区金融压力的意愿,料会给欧元区危机带来影响.

道琼工业指数.DJI收高26.49点,或0.22%,至12,127.95点;标准普尔500指数.SPX上升7.32点,或0.57%,至1,285.50点.Nasdaq指数.IXIC收涨18.10点,或0.66%,至2,778.11点.

根据一份行业报告,美国5月服务业增速加快,因为新订单指标改善.美国供应管理协会(ISM)周二公布,5月非制造业指数从4月的53.5小升至53.7,略高於分析师所预估的持稳.

ISM数据给予了投资者短暂的喘息机会,因为此前出炉了一系列负面的经济报告.5月这些报告及对欧元区的担忧将标准普尔500指数拉低了逾6%.

上周五公布远逊预期的美国5月非农就业报告後,美国三大股指均下跌逾2%,其中道指抹去年内涨幅.

西班牙预算部长蒙特罗称,借贷成本高企令该国实际上已被债券市场拒之门外,欧盟应帮助西班牙对该国银行业资本进行重整.

七国集团(G7)紧急商讨後发表的关於欧元区危机加深的声明几乎没有给投资者以明确的提示.

日本财长称,他告诉G7成员国日本有信心欧洲可以解决自己的问题,但指出东京准备好了干预汇市阻止日圆升值.

根据商业调查,欧元区多数主要经济体目前都处於各种各样的下跌态势.该调查暗示,甚至德国也不能在危机中独善其身.

Facebook(FB.O)股价下跌3.8%,报25.87美元.Facebook自5月18日首次公开发行(IPO)以来,股价已累计下跌31%.

纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为约60.5亿股,较今年迄今日成交均值68.5亿股略低.(完)

--编译 洪曦/兰秀娟;审校 母红

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