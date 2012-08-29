美股受楼市数据支撑小幅收高

* 美国第二季GDP增幅上修为1.7%,一如预期

* 互联网企业Yelp股价跳升

* WellPoint执行长下台,股价走强

* 道指微升0.03%,标普500指数微涨0.08%,Nasdaq指数收高0.13%

路透纽约8月29日电---美国股市周三小幅收涨,成交仍然清淡,投资人静待美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周五的关键讲话.

本周成交非常清淡,即便是从季节性迟缓的角度看,今年成交最低的四个全天交易日中有三日是在本周.低成交量反映投资人在伯南克讲话前不愿大举押注.

全美不动产协会(NAR)公布,美国公布7月成屋待完成销售指数增加2.4%,高於预期的1.0%.地产股指数.HGX上扬0.5%.

"楼市不断传出良好数据.由於楼市表现强於预期,就难以对美国经济抱持太过负面的看法."ING Investment Management旗下Multi-Asset Strategies投资长Paul Zemsky表示.

"我认为相比全球其他地区,美国经济当前表现得很不错."他表示.中国股市沪综指.SSEC触及2009年2月来最低收位,而标普500指数则接近四年高位.

伯南克周五将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)央行总裁年会上讲话,可能宣布提振经济成长的新措施.市场预计他的讲话将助燃第三套量化宽松政策的预期,尽管他可能不会阐明美联储行动的时机.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约44.1亿股,刷新周一触及年内低位,当日为44.6亿股.年内迄今日成交量均值为66亿股.

顾客测评网站Yelp Inc (YELP.N)暴涨22.5%,报22.37美元,对投资人而言略感意外,因今日为内部持股人售股禁售期解禁.

道琼工业指数.DJI收高4.49点,或0.03%,至13,107.48点;标准普尔500指数.SPX小涨1.19点,或0.08%,至1,410.49点.Nasdaq指数.IXIC小涨4.04点,或0.13%,至3,081.19点.

标普500指数在过去两个交易日微跌,幅度都不到0.1%,自8月3日後,该指数涨跌幅都未超过1%.

在过去三周,标普500指数困于颇为狭窄的交投区间内,在1,400点寻获支撑,但也未能一举突破4月高位1,422.38点,目前该水准为阻力位.

投资人也在关注9月6日欧洲央行的货币政策会议,以及下周包括8月非农就业报告在内的众多美国经济数据.

周三,美国公布,第二季国内生产总值(GDP)上修为1.7%,符合市场预期,高於1.5%的初值.

美联储周三在褐皮书中表示,多数联储地区美国经济继续缓慢成长,但许多地区的制造业活动转弱.

WellPoint Inc WLP.N执行长Angela Braly周二晚突然下台,此前投资人对该公司业绩表现愈发不满.该股收高7.7%,报61.80美元.

纽约证交所上涨股和下跌股比约为17:11,Nasdaq市场则约为7:5.(完)

--编译 李军;审校 母红

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