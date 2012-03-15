美股收涨 标准普尔500指数2008年以来首次突破1,400点关口

* 苹果触及每股600美元之後回落

* 超微半导体公司(AMD)评级被上调之後,半导体指数上涨

* 四巫聚首日令波动性增强

* 道指收涨0.4%,标准普尔500指数收涨0.6%,Nasdaq指数升0.5%

路透纽约3月15日电---美国股市标准普尔500指数周四收於1,400点上方,这是自2008年金融危机以来的首次,因股市恢复上涨.这轮上行提振美股今年呈稳步上涨之势.

标普500指数在过去七个交易日内六日收高,并可能录得自2月初以来最佳单周表现.近来对标普500指数构成拖累的金融类指数.GSPF领涨,上扬1.9%,因另一批好於预期的经济数据提振投资者热情.

"今天经济数据提振了人气,市场动能也是如此,"亚特兰大Wilmington Trust的投资长Rex Macey表示.该信托管理着约600亿美元的资产.

"投资者对标普500指数收於1,400上方和金融股领涨感到宽慰,这表明市场松了一口气.市场走向与趋势密切相关,最近趋势是上涨."

尽管1,400点没有太大的技术重要性,但它被视为是一个偏多的心理标志.该水平为标普500指数2008年6月以来的最高点.

部分投资者也提醒涨势可能面临修正,因为自年初以来标普500指数已经上涨11%.不过涨势中断都是暂时性的,最多仅持续几天.

苹果(AAPL.O)收低0.7%至585.56美元,结束六日连涨,盘初曾创下纪录新高600.01美元.部分分析师预计苹果股价在未来12个月内可能涨至700美元.

美国劳工部数据显示,3月10日止当周,初请失业金人数意外降至四年低点,这是就业市场复苏的另一个迹象,不过扣除食品和能源之外的生产者物价涨幅有限.

费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区3月制造业活动也出现改善.

道琼工业指数.DJI升58.66点,或0.44%,至13,252.76点,录得第七日连涨.标准普尔500指数.SPX涨8.32点,或0.60,收於1,402.60点.Nasdaq指数.IXIC涨15.64点,或0.51%,至3,056.37点.

在"四巫聚首日"开始之际盘中交投震荡,这是四种股票期货和期权合约到期及结算的日子.

交通运输股受到支撑,但能源企业受到打压,因英国两位消息人士称,英国决定在签署释出战略石油储备双边方面与美国合作,以防燃料价格高涨使经济在美国大选之年脱离增长轨道.

但英国首相卡梅伦稍後表示,释出战略石油储备的想法值得考虑,但他在与美国总统奥巴马讨论後尚未作出决定.

道琼运输类指数.DJT涨3.3%,标准普尔能源股指数升0.1%.

思科(CSCO.O)跌1.4%,报19.91美元,此前其决定以50亿美元收购NDS,这是思科在逾两年时间内进行的首次大宗收购.

半导体类股走强,超微半导体(AMD)AMD.N领涨,该股劲扬6.3%,报8.25美元,此前Jefferies将该股评级上调至"买入".费城半导体指数.SOX涨2%.

折扣连锁店Ross Stores Inc (ROST.O)公布假期当季获利上升,因消费者以折扣价买入流行服装品牌,该公司并预计本会计年度营收和获利"可观".该股最终收低0.4%,报56.35美元.摩根士丹利零售类股指数.MVR涨0.8%.

纽约证交所约58%的股票收高,在Nasdaq市场这一比率为64%.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为70.5亿股,低於去年的日均78.4亿股.(完)

--编译 李春喜/于春红;审校 母红

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