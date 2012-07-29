美股标普500指数创5月3日来最高收位

* FACEBOOK公布业绩後创新低

* 标普500指数创下5月3日来最高收位

* 金融股涨幅居前

* 道指收高1.5%,标普500指数收高1.9%,Nasdaq指数大涨2.2%

路透纽约7月27日电---美国股市周五劲扬,标普500指数升至5月4日来的最高水平,因对美国联邦储备委员会(FED)和欧洲央行可能推出更多刺激措施的希望增强.

标普500指数两日升幅为12月来最大,受对央行将采取行动为全球经济提供更多帮助的乐观情绪带动.标普500指数两日升幅达3.6%,下周美联储和欧洲央行将举行重要的货币政策会议.

道指自5月7日来首次收在13,000点之上.

根据彭博报导,欧洲央行总裁德拉吉将同德国央行总裁魏德曼讨论包括购买债券等多个扶助欧元区措施.

"昨天和今天市场表现不错的原因是欧洲传来又一轮支撑性的言论."纽约BNY Mellon Wealth Management投资长Leo Grohowski表示.

"美联储也继续受关注,"他称,"但对多数投资人和市场人士而言,需要清楚的是单靠美联储无法重振信心,无法创造就业和决定税收政策."

美国经济状况保持低迷,企业业绩继续令投资人失望.Facebook (FB.O)公布上市後首份财报後股价创新低.

汤森路透数据显示,迄今标普500指数成份股企业中54%对当季发布了财测,负面对正面的比例为5:1,为2001年来最为负面的.

汤森路透数据还显示,在290家已经公布财报的标普500企业中有67%盈利胜预期,仅有40%营收胜预期,为2009年第一季来最低.

标普金融股指数.GSPF大涨2%,为领跑类股.KBW银行股指数.BKX上扬1.5%.

美国公布第二季国内生产总值(GDP)升幅放缓至1.5%,因消费者支出为一年最为迟缓.这也为更多刺激措施提供了依据.

法国世界报周五报导称,欧元区国家政府与欧洲央行正在准备干预金融市场,协助压低西班牙及意大利借贷成本.市场人气也因此受到提振.

道琼工业指数.DJI收高187.73点,或1.46%,至13,075.66点;标准普尔500指数.SPX上升25.95点,或1.91%,至1,385.97点.Nasdaq指数.IXIC收高64.84点,或2.24%,至2,958.09点.

本周股市大涨,标普500指数连升三周.本周道指升2%,标普500指数上涨1.7%,Nasdaq指数升1.1%.

Facebook重挫至22.28美元的纪录低点,昨日Facebook公布营收增速大幅放缓,并且没有发布业绩展望,使投资者继续担心它促进广告业务增长的能力,令股价大跌至纪录低点.

默克(MRK.N)公布的季度盈利优於预期,该股大涨4%,报45.08美元.

亚马逊(AMZN.O)劲扬7.9%,报237.32美元,昨日该公司公布利润率改善.

纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约75.4亿股,高於67.5亿股的今年迄今日均值.

纽约证券交易所上涨股和下跌股之比约为5:1,Nasdaq市场则约为3:1.(完)

--编译 李军;审校 母红

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