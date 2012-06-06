美股收高逾2% 因市场传言西班牙受困银行将获救助

* 欧盟研究救助西班牙银行业的方法--消息人士

* 标准普尔所有10类股均收高,科技和能源类股领涨

* Tempur-Pedic在修正全年财测後,股价暴跌

* 道指和Nasdaq指数均收高2.4%,标普500指数涨2.3%

路透纽约6月6日电---美国股市周三大幅收涨,标普500指数强劲反弹,创下去年12月以来表现最佳的一天,因市场传言西班牙受困银行将获救助,以及出台更多货币刺激政策的希望促使市场在近期走低後反弹.

分析师称,标普500指数5月累计跌6%,上周五跌穿200日移动均线,因此市场反弹的时机已成熟.市场买盘旺盛,标普500指数所有10类股均收高.

"至少股市接近卖盘衰竭的转折点,一旦发生这样的情况,空头回补的压力就增加,"纽约标准普尔短线市场技术分析师Chris Burba称.

标普500指数持於重要心理关口1,300点上方,道琼工业指数年内回升至平盘之上.

"随着标普500指数触及200日移动均线,空头就投降了,目前正在进行超卖反弹,"Burba称,他指出上周五成交量亦上涨.

能源、金融和科技类股均与全球旺盛需求息息相关,它们领涨了周三大盘.在大型银行股中,美国银行(BAC.N)大涨7.6%,报7.64美元;摩根士丹利(MS.N)劲扬8.4%,至13.94美元,在收盘前均扩大涨势.

欧洲消息人士称,德国和欧盟官员正在寻找西班牙银行业的解决方案.目前西班牙尚未要求援助,且抵制种种政治条件.

欧洲央行总裁德拉吉周三稍早暗示,不见得会出台解决欧债危机的更多刺激措施,但市场臆测如果金融市场紧张形势进一步加剧,欧洲央行可能将采取行动.

欧洲央行周三维持指标利率在1.0%不变.

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,若美国经济不景气或是欧洲困境引发广泛金融动荡,美国联邦储备委员会(FED)则可能需要考虑额外的货币宽松举措.

投资者则希望聆听美联储主席伯南克周四就经济发表的证词陈述.

道琼工业指数.DJI劲扬286.84点,或2.37%,至12,414.79点;标准普尔500指数.SPX急升29.63点,或2.3%,至1,315.13点.Nasdaq指数.IXIC大幅上扬66.61点,或2.4%,至2,844.72点.

道琼工业指数和标普500指数均创下去年12月20日以来最大单日百分比涨幅.

年初迄今标普500指数累计涨4.6%,但仍远低於年内高点.

美国劳工部公布,第一季非农生产率环比年率修正後为下滑0.9%(预估为下滑0.7%),前值为下滑0.5%,第一季非农生产率跌幅为一年来最大.

另外美联储公布的褐皮书称,过去两个月美国经济增长加速,招聘显示出"温和增长"的迹象.

Facebook(FB.O)正让广告商更容易接触到不断壮大的智能手机和移动设备用户群,朝着解决投资者一大顾虑,扩大该公司对营销商的吸引力,迈出了重要一步.该股收高3.6%,报26.81美元.

Tempur-Pedic International Inc.(TPX.N)暴跌48.7%,至22.39美元,该公司此前修正了全年财测.(完)

--编译 于春红;审校 母红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。