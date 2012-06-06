美股收高逾2% 因市场传言西班牙受困银行将获救助

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 欧盟研究救助西班牙银行业的方法--消息人士
* 标准普尔所有10类股均收高,科技和能源类股领涨
* Tempur-Pedic在修正全年财测後,股价暴跌
* 道指和Nasdaq指数均收高2.4%,标普500指数涨2.3%
路透纽约6月6日电---美国股市周三大幅收涨,标普500指数强劲反弹,创下去年12月以来表现最佳的一天,因市场传言西班牙受困银行将获救助,以及出台更多货币刺激政策的希望促使市场在近期走低後反弹.
分析师称,标普500指数5月累计跌6%,上周五跌穿200日移动均线,因此市场反弹的时机已成熟.市场买盘旺盛,标普500指数所有10类股均收高.
"至少股市接近卖盘衰竭的转折点,一旦发生这样的情况,空头回补的压力就增加,"纽约标准普尔短线市场技术分析师Chris Burba称.
标普500指数持於重要心理关口1,300点上方,道琼工业指数年内回升至平盘之上.
"随着标普500指数触及200日移动均线,空头就投降了,目前正在进行超卖反弹,"Burba称,他指出上周五成交量亦上涨.
能源、金融和科技类股均与全球旺盛需求息息相关,它们领涨了周三大盘.在大型银行股中,美国银行(BAC.N)大涨7.6%,报7.64美元;摩根士丹利(MS.N)劲扬8.4%,至13.94美元,在收盘前均扩大涨势.
欧洲消息人士称,德国和欧盟官员正在寻找西班牙银行业的解决方案.目前西班牙尚未要求援助,且抵制种种政治条件.
欧洲央行总裁德拉吉周三稍早暗示,不见得会出台解决欧债危机的更多刺激措施,但市场臆测如果金融市场紧张形势进一步加剧,欧洲央行可能将采取行动.
欧洲央行周三维持指标利率在1.0%不变.
美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,若美国经济不景气或是欧洲困境引发广泛金融动荡,美国联邦储备委员会(FED)则可能需要考虑额外的货币宽松举措.
投资者则希望聆听美联储主席伯南克周四就经济发表的证词陈述.
道琼工业指数.DJI劲扬286.84点,或2.37%,至12,414.79点;标准普尔500指数.SPX急升29.63点,或2.3%,至1,315.13点.Nasdaq指数.IXIC大幅上扬66.61点,或2.4%,至2,844.72点.
道琼工业指数和标普500指数均创下去年12月20日以来最大单日百分比涨幅.
年初迄今标普500指数累计涨4.6%,但仍远低於年内高点.
美国劳工部公布,第一季非农生产率环比年率修正後为下滑0.9%(预估为下滑0.7%),前值为下滑0.5%,第一季非农生产率跌幅为一年来最大.
另外美联储公布的褐皮书称,过去两个月美国经济增长加速,招聘显示出"温和增长"的迹象.
Facebook(FB.O)正让广告商更容易接触到不断壮大的智能手机和移动设备用户群,朝着解决投资者一大顾虑,扩大该公司对营销商的吸引力,迈出了重要一步.该股收高3.6%,报26.81美元.
Tempur-Pedic International Inc.(TPX.N)暴跌48.7%,至22.39美元,该公司此前修正了全年财测.(完)
--编译 于春红;审校 母红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。