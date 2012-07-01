美股因欧盟峰会意外成果大幅收升

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 标普500指数收升,但本季跌3.3%
* 福特汽车下跌,此前警告欧洲市场疲弱
* RIM和Nike下跌,KB Homes跳升
* 道指收涨2.2%,和标普500指数攀升2.5%,Nasdaq指数上涨3%
路透纽约6月29日电---美国股市周五大幅收涨,但本季录得不小的跌幅,因投资者对欧洲领导人就稳定区内银行达成一致感到欢欣鼓舞,此举有助於消除部分困扰市场的不确定性.
标普500指数录得去年12月20日来表现最好的一天,且扶助其季度跌幅收窄至3.3%.
此为标普500指数过去三季来首季下跌,期内希腊大选且对西班牙银行业的忧虑使全球金融市场动荡.
"你将看到由此开展的良好的夏季升势.试想像,如果没有欧元区危机,市场目前会在什麽水准,"Windham Financial Services首席投资人策略师Paul Mendelsohn说.
"市场现在至少前瞻未来六至八个月,在不断改善的欧洲成长环境中,经济面貌将是怎样的."
欧元区领导人周五同意采取紧急行动,降低意大利及西班牙飙升的借款成本,年底前针对欧元区银行业成立单一监管机构,为欧洲银行业同盟跨出第一步.
周五美国股市下跌的个股不多,其中福特汽车(F.N)重挫5%,至9.59美元,此前该公司警告欧洲市场疲弱,成为继宝洁(PG.N)和惠普(HPQ.N)後的最新一家大型跨国公司发出类似警告.
和欧元区情势发展息息相关的板块升幅居前.美国的银行股是领升市场的板块之一,KBW银行指数.BKX跳升2.7%.美国银行(BAC.N)劲升5.7%,至8.18美元.费城欧洲企业指数.XEX攀升4%.
投资人也指出,季末投资组合调整亦扶助美股周五的升势,为欧盟协议以外的另一诱因.
道琼工业指数.DJI劲扬277.83点,或2.2%,至12,880.09点;标准普尔500指数.SPX攀升33.12点,或2.49%,至1,362.16点.Nasdaq指数.IXIC大涨85.56点,或3.0%,至2,935.05点.
本周,道指收涨1.9%,标普500指数攀升2%,NASDAQ指数上扬1.5%.本月,三大指数分别上扬3.9%,4%和3.8%.
但第二季,三大指数分别录得2.5%,3.3%和5.1%的跌幅.
意大利和西班牙借款成本降低,尽管仍离近期触及的高位不远.投资人对欧盟峰会的预期值不高,给予市场因有意外惊喜而反弹的空间.
布兰特和美国原油期货受欧盟协议带动劲扬.能源期货价格也受到欧元兑美元大涨约2%带动.标普能源股指数.GSPE劲升3.1%.
欧盟峰会的消息盖过了美国经济数据良莠不齐的影响.美国5月消费者支出停滞,因汽车消费不振,而6月消费者信心触及六个月低点,再度显示经济成长步履蹒跚.
但另一报告显示本月中西部制造业活动增加,工厂新订单小幅减少.
对欧洲的关注现转向下周的欧洲央行会议.市场一致预计欧洲央行将降息一码至0.75%,并可能下调保证金存款利率25个基点,至0%.
美国第五大房屋建筑商KB Homes (KBH.N)猛涨12.6%,报9.80美元,此前该公司公布第二季亏损收窄,受助于销售价格上涨及订单增加.
全球最大的运动鞋生产商Nike(NKE.N)重挫9.4%,报87.78美元,该公司季度获利不及预期,为至少两年来首次.
美国上市的Research in Motion RIMM.O暴跌19.1%,报7.39美元,因该公司决定推迟关键性的下一代黑莓机上市直至明年.
纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量约为76.9亿股,高於68.5亿股的日均值.
纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,669和388,Nasdaq市场则分别为2,174和376.(完)
--编译/审校 利棣儿/李军
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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