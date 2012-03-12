美股几收平盘 防御类股涨幅居前

* 防御类股涨幅居前

* CBOT的VIX波动率指数收於2011年5月以来最低

* 市场等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二将公布的声明

* 道指涨0.3%,标普500指数升0.02%,Nasdaq指数跌0.2%

路透纽约3月12日电---美国股市周一几收平盘,防御类股涨幅居前,因投资人稍作喘息以消化近期的升势,并静待周二美联储的货币政策声明.

投资者将关注周二FOMC的声明,以研判美联储是否会给更多宽松货币政策将出炉的预期降温,如果真的降温,股市可能很难扩大涨势.

在国会演讲陈述中,美联储主席贝南克不再给予将出台更多刺激政策的强烈暗示,近期市场紧张不安.

中国公布2月录得至少10年来最大贸易逆差後,投资者则是吃了一惊.

"鉴於对中国的疑问和股市迄今的表现,股市出现盘整走势不令人惊讶,"纽约Samson Capital Advisors首席投资长Jonathan Lewis称,"风险资产是跷跷板的焦点,这一边是国内经济增长迹象,另一边则是海外事件."

公用事业.GSPU、消费必需品.GSPS及电信类股.GSPL涨幅居前,标准普尔公用事业类股指数涨1.1%.上周五稍晚,Constellation Energy Group Inc CEG.N同意支付2.35亿美元以和解对其电力趸售交易的调查,从而为其以79亿美元收购竞争对手Exelon Corp (EXC.N)扫清了道路.

周一Constellation收高3%,报37.23美元,Exelon大涨2.3%,报39.81美元.

道琼工业指数.DJI收升37.69点,或0.29%,至12,959.71点;标准普尔500指数.SPX微涨0.22点,或0.02%,至1,371.09点.Nasdaq指数.IXIC收跌4.68点,或0.16%,至2,983.66点.

今日小幅收涨,标准普尔500指数.SPX过去四个交易日都收於平盘上方.该指标股指接近两周前创下的近四年高点,将面临强劲技术阻力.芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数(VIX)收报15.64,为2011年5月以来的最低.

美股早盘小幅下跌,因疲弱的中国数据给全球经济增速蒙阴,不过与经济增长关联不太紧密类股的涨幅足以抵消景气循环类股的疲弱.

中国2月贸易惊现315亿美元逆差,因进口远高於出口.

该数据令人对全球经济增长前景产生疑虑,之前美国上周五公布的非农就业数据显示国内经济状况改善,并推动股市录得第四周连涨.

标普材料股指数.GSPM、能源股指数.GSPE和金融股指数.GSPF表现落後,其中能源类股受油价下跌打击.

银行类股下跌,因美国联邦储备委员会(美联储)即将公布美国大银行的资本充足率报告.KBW银行指数.BKX收跌0.7%,摩根大通(JPM.N)跌1.2%至40.54美元,SunTrust Banks (STI.N)跌2.5%至21.88美元.

离岸船舶供应商Tidewater Inc's (TDW.N)股价大跌5.4%至55.42美元,之前该公司称其与安哥拉国家石油公司的合作公司Sonatide将不再租用新的船只或延续现有船只的租约,直至双方解决目前的合资谈判.

优酷YOKU.N劲升27.4%至31.85美元,之前该公司称将以估值逾10亿美元的全股票交易收购排名第二的土豆网TUDO.O.土豆股价飙升156.5%,至39.48美元.

周一纽交所52%的股票收於平盘上方,Nasdaq有54%的股票收低.

市场成交量清淡.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为51.5亿股,低於去年的日均78.4亿股.(完)

--编译 于春红/李春喜;审校 母红

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