美股收挫 市场对美联储刺激措施预期降温

* Big Lots公布业绩後暴跌逾20%

* 钢铁股评级遭下调,股价下滑

* 美国初请失业金人数增加,制造业数据略有增强

* 标普500指数跌0.9%,道指收跌0.8%,Nasdaq指数回落0.66%

路透纽约8月23日电---美国股市周四收跌,因对美国联邦储备委员会(美联储)将很快推出新一轮刺激举措的预期消退,且中国和欧元区数据直指全球经济成长停滞.

标普10大类股全军覆没,对经济敏感的原材料股.GSPM跌幅最大,达1.7%.

惠普(HPQ.N)下挫拖累科技股表现,但标普500指数仍守住了1,400点的支撑位,这是利多迹象.

美联储周三公布的会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.这在周三支撑股市.

但圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称周四表示,自7月31-8月1日美联储会议後美国经济数据有所改善,会议记录"略有滞後".

"布拉德今早的讲话是在试图压制预期,(今日跌势)肯定与此有关."First New York Securities美股联席主管Seth Setrakian表示.

"走势恰当吗?为什麽不恰当?我们之前上涨是因对前景的预期,而不是因为事态真的在好转."

道琼工业指数.DJI收跌115.30点,或0.88%,至13,057.46点;标准普尔500指数.SPX收挫11.41点,或0.81%,至1,402.08点.Nasdaq指数.IXIC回落20.27点,或0.66%,至3,053.40点.

标普500指数自6月1日已经大涨近10%,本周稍早还触及四年高位.但近期下滑令该指数可能录得七周内首周下跌,升势看来正失去动能.

美联储主席伯南克过去曾利用在杰克森霍尔的年会来暗示美联储的政策意图,但投资人此次可能会失望.

"会议记录所说的是一段时间之前的情况,近期部分数据确有好转,所以我认为不能想当然认为肯定会推出新一轮量化宽松政策."Virtus Investment Partners投资经理Kayne Anderson表示.

今年美联储年会是在本月底举行.

从中国到德国,经济数据都不佳.

市场对中国经济回暖信号的期待又一次落空.中国宏观先行指标--8月汇丰制造业PMI初值在荣枯分水岭下方创出九个月新低,且新出口订单指标大幅恶化,预示工业活动萎靡恐将拖累中国经济在三季度继续筑底.

汇丰(HSBC)稍早公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的8月初值数据,回落至47.8,创下九个月新低,且已连续10个月低於50.上月该数据终值曾一度攀升至49.3.

周四公布的调查显示,德国民间部门在8月连续第四个月萎缩,因国外订单下滑速度为逾三年来最快,显示德国感到欧债危机带来的阵阵寒意.8月Markit德国综合采购经理人指数(PMI)初值降至47.0,5月时该指数跌至荣枯分水岭50的下方.

美国数据显示上周初请失业金人数意外增加,而美国8月制造业仅略微改善,这些都是显示经济在创造足够就业方面有困难的令人担心的迹象.

另外,美国公布7月新屋销售增加,追平4月所创的两年高位.

全球最大的个人电脑生产商惠普公布季度巨亏89亿美元,且下调年度盈利预估後,多家券商下调该股目标价.惠普重挫8.1%,报17.65美元,在道指成份股中表现最差.戴尔DELL.O延续近期跌势,大跌3.8%,报11.24美元.NYSEArca电脑硬件股指数.HWI收低1.6%.

Dahlman Rose分析师下调美国钢铁股评级,称金属价格将下滑,美国钢铁(X.N)大跌6.9%,报21.19美元.美国钢铁股大跌影响了原材料股的表现.

零售商Big Lots (BIG.N)暴跌20.8%,报30.76美元,为标普500指数成份股中百分比跌幅最大个股.该公司公布的季度获利低於预期,且下调全年经调整後盈利预估.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约52.3亿股,低於66.2亿股的日成交均值.

纽约证交所涨跌股家数分别为906和2,036,Nasdaq市场800和1,657.(完)

--编译 李军;审校 母红

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