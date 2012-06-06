技术图形预示美股将进一步下滑

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
* 标普500指数近期掼破200日均线为一凶兆
* 金融股或将续为最大的输家--分析师
* MACD周线的"卖出"讯号,意味着夏季情况惨澹
* 标普期货的市场人气逼近纪录低位
记者 Angela Moon/Rodrigo Campos 编译 龚芳/王翔琼/王兴亚
路透纽约6月5日电---有时候"超卖"代表着"进一步出脱".
标准普尔500指数.SPX在过去几天遭遇双重打击.周五时,指数为近五个月来首度掼破200日均线.紧接着在周一,指数较4月2日峰值大跌超过10%.
技术图形观察者指称,对於冀望近期卖压为期短暂的人士而言,上述两个现象都是不祥的恶兆.
标普500指数周二收在1,285.50点,弃守今年来的多数涨幅.有鉴於近期这两个空头讯号,投资人还不想积极进场抢进备受打压的股票.
观察移动均线及动能指标等技术指标的策略师们大多认为,美股前路将崎岖不平.
各界担忧欧债危机恶化,拖累美国及亚洲经济成长,这导致美国及全球市场陷入下降趋势.
标普500指数周五跌破衡量市场长期趋势的关键指标200日移动均线,是进一步走跌的引信.全球股市下滑,其中日本和中国股市均值陷入熊市区域,同时欧洲投资者的信心触及三年低点.
"我认为现在是担忧作祟.人们担心股市续跌,这就是即便基本面可能开始改善,仍然推动价格下降的原因,"纽约Guggenheim Investments上市交易基金资产组合策略执行董事Tony David表示.
标普500指数中从金融股、运输股到科技股等数个板块亦跌破各自的200日移动均线,导致大盘跌势进一步加速.技术分析师视此为会出现更多卖盘的预兆.
"200日移动均线是很多人判断市场是呈现上行还是下型趋势的一个水准,"Schaefer's Investment Research资深股票分析师Joe Bell表示,"跌破这个技术水准证实了欧洲形势不确定,且美国和海外基本面疲弱,特别是在缺乏企业财报的情况之下."
市场数个板块也彰显技术面疲态,Financial Select Sector SPDR基金(XLF.P)目前报13.57,跌破200日移动均线切入位13.77.
欲浏览标准普尔500指数跌破200日移动均线相关图表,请点击:(link.reuters.com/vyc68s)
费城半导体指数.SOX和道琼运输指数.DJT亦跌破其200日移动均线.费城房屋类股指数.HGX和Powershares QQQ Trust(QQQ.O)仅略高於该水准.
**反弹在即?**
其他技术指标也释出疲弱信号.标普500指数周线乖离率的移动平均值(MACD)自1月中以来一直为看涨,但上周转为看跌.
MACD本质上就是把各种不同的移动平均值互相进行对比,以确定市场的短期趋势.周线MACD指标释出的"卖出"信号暗示夏季股市前景黯淡;且此信号得到中期和短期动能指标以及相对强弱指标的确认.
波动性更高的日线MACD指标自3月末来多半为看跌.
Auerbach Grayson驻纽约的全球技术策略师Richard Ross认为,市场很明显传递出压力技术信号,跌破200日移动均线即是一个例证.
不过他表示,"已经接近10%修正的尾声,更可能是一个反向指标,表明这波跌势已结束."
用来判断超买还是超卖的相对强弱指标显示,标普500指数徘徊在超卖水准,暗示市场有可能反弹.
市场弥漫的避险情绪推动美国公债收益率跌至历史低位,这或让股市反弹的可能性对寻求收益的投资者更具吸引力.
"公债收益率处於极低水平,"Ross说,"这证明避险情绪已经到了极点.股市应会快速反弹."
人气同样悲观,但就过去经验来看,人气悲观到此一程度时通常会在短期内出现反弹.Merlin证券的首席市场策略师Rick Bensignor称,就标普股指期货而言,市场人气已经几乎跌至纪录低点.
Bensignor以Jake Bernstein的每日情绪指数(Daily Sentiment Index)为例指出,仅有5%的市场人士看涨,为历史第三低.每日情绪指数为广为机构投资人使用的指标.(完)
--译文审校 李爽/张明钧
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