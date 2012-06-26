美股反弹收高 但欧洲问题悬而未决

* 房屋股指数升3%,此前美国公布良好的房价数据

* 西班牙公债收益率跳涨令投资人持谨慎态度

* 对新闻集团分拆为两家公司的臆测令该股飙升

* 道指收升0.3%,标普500指数上涨0.5%,Nasdaq指数升0.6%

路透纽约6月26日电---美国股市周二反弹收高,但成交清淡,本周欧盟峰会前投资人对会议能否解决欧债危机存疑,使股市前景阴云密布.

美国股市部分扳回周一逾1%的跌幅,房屋类股领升,此前美国公布强於预期的房价数据.

非必需消费品板块在标普500指数中涨幅最大,接下来是能源股,後者受布兰特原油价格跳涨2.3%带动.

交易商仍然谨慎,因西班牙短期借贷成本几乎增加两倍,且美国6月消费者信心降至五个月来的最低水平.

"当然,美国股票的价格较低,对长期投资人来说是具吸引力的入市点,但又该如何看待那些笼罩市场的宏观风险又如何呢?我认为它抑制股市上扬,"一美国银行的财富管理集团的全球市场策略师John De Clue说.

西班牙10年期公债收益率上涨,在此前进行的较短期公债标售中需求下降,尽管收益率大幅攀升.投资人对本周稍後欧盟峰会将制定缓和欧债危机的重大举措的冀望减退.

默多克的新闻集团(NWSA.O)表示,正考虑分拆为两家上市公司.消息人士称,新闻集团计划将出版资产和娱乐事业分开.新闻集团股价跳涨8.3%,报21.76美元,成交量达7,310万股,为Nasdaq交投最活跃的个股.

道琼工业指数.DJI收升32.01点,或0.26%,至12,534.67点;标准普尔500指数.SPX收高6.27点,或0.48%,至1,319.99点.Nasdaq指数.IXIC上涨17.90点,或0.63%,至2,854.06点.

纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为约59亿股,远低於68.2亿股的今年迄今日成交均值.

摩根大通(JPM.N)上涨1.1%,报35.71美元,此前高盛将该股列入确定买入名单.摩根士丹利(MS.N)升0.2%,报13.51美元,高盛将该股评级下调至"中性".

PHLX地产股指数.HGX跳升2.6%,此前公布的4月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整後较前月上升0.7%,超越分析师预估的增长0.4%.

Facebook (FB.O)大涨3.2%,报33.10美元,明日该公司IPO的承销商预计将发布对该公司的研究报告.

纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为9:5,Nasdaq市场约为7:5.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 母红/利棣儿

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