美股收低 标普500指数创下2012年6月来最大周度跌幅

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约8月1日 - 美国股市周五收跌，标普500指数创下2012年来最大周度跌幅，因对阿根廷违约的担忧殃及市场信心。
数据显示美国7月就业增长放缓，失业率意外上升，反映就业市场仍有一些闲置情况，这让美联储有空间保持利率在低位一阵子。美国7月非农就业岗位增长20.9万个，预估为增加23.3万个。美国7月失业率为6.2%，预估为6.1%。
周四数据显示美国第二季劳工成本增长为逾五年半最大后，投资人担心美联储多快就能升息，但今日就业增长低于预期的数据缓解了部分投资人的担忧。
但在阿根廷本周稍早出现违约后对阿根廷债务问题的担忧犹存。一美国法官指责阿根廷违约的决定，并要求阿根廷同钉子户债权人继续协商。
“任何时候一个国家出现债务违约都会是在市场中令人紧张的事件，厌恶风险的投资人会抛售风险资产。”Calvert Investment Management股市投资长Natalie Trunow表示。
但Trunow表示，市场下跌应被视为买入机会。“我认为我们离扩张周期结束还远着呢。”
标普500指数10大类股中有七种收低，标普金融股指数.SPSY跌幅居前，摩根大通(JPM.N)下挫2.1%，报56.48美元。
道琼工业指数.DJI收跌69.93点，或0.42%，至16,493.37点。标准普尔500指数.SPX下跌5.52点，或0.29%，至1,925.15点；Nasdaq指数.IXIC收挫17.134点，或0.39%，至4,352.639点。
本周，道指大跌2.8%，Nasdaq指数跌2.2%。标普500指数下挫2.7%，为截至2012年6月1日该周来最大周度百分比跌幅。
道指下滑令该指数进一步跌至去年收盘水准之下，今年迄今道指跌0.5%。
全球最大家用品生产商宝洁(PG.N)升3%，报79.65美元，扶助支撑道指和标普500指数，此前该公司表示，可能在未来两年出售约半数品牌，并裁员。
电动车生产商特斯拉(TSLA.O)公布第二季营收按年几乎翻倍，而经调整盈利超过市场预估，该股收高4.5%，报233.27美元。
其他经济数据还有，美国供应管理协会(ISM)周五公布，7月制造业活动增速为逾三年来最快，因新订单和就业分项指数攀升。ISM表示，7月制造业指数为57.1，为2011年4月来最高，高于6月时的55.3，且高于路透访问分析师预期的56。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约72亿股，过去五日成交均值为62亿股。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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